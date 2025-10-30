Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 30 ottobre 2025

Ultima ora

Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite

Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite
Foto LaPresse/Mauro Scrobogna
LaPresse
LaPresse
,

L’inchiesta dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno posto sotto sequestro messaggi e registrazioni inviati da Gennaro Sangiuliano a Maria Rosaria Boccia, quest’ultima indagata nell’ambito dell’inchiesta scaturita dalla denuncia dell’ex ministro della Cultura. Alla Boccia viene contestato il reato di interferenze illecite, dopo la diffusione, attraverso un quotidiano online, di alcuni audio attribuiti a Sangiuliano e resi pubblici durante un’intervista rilasciata dall’imprenditrice. L’indagine ha portato la Procura di Roma a richiedere per la donna il rinvio a giudizio. Le accuse comprendono stalking aggravato, lesioni personali, diffamazione, interferenze nella vita privata e falso. Il sequestro servirà a chiarire la dinamica della diffusione dei file audio.

© Riproduzione Riservata