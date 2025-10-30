Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno posto sotto sequestro messaggi e registrazioni inviati da Gennaro Sangiuliano a Maria Rosaria Boccia, quest’ultima indagata nell’ambito dell’inchiesta scaturita dalla denuncia dell’ex ministro della Cultura. Alla Boccia viene contestato il reato di interferenze illecite, dopo la diffusione, attraverso un quotidiano online, di alcuni audio attribuiti a Sangiuliano e resi pubblici durante un’intervista rilasciata dall’imprenditrice. L’indagine ha portato la Procura di Roma a richiedere per la donna il rinvio a giudizio. Le accuse comprendono stalking aggravato, lesioni personali, diffamazione, interferenze nella vita privata e falso. Il sequestro servirà a chiarire la dinamica della diffusione dei file audio.