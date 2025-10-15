Regionali Campania 2025, Maria Rosaria Boccia sarà candidata con la lista di Bandecchi

“Maria Rosaria Boccia sarà candidata in Campania” per il Consiglio regionale con la lista ‘Dimensione Bandecchi‘ presentata dal leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni. A dirlo a LaPresse è lo stesso Bandecchi, che questa sera, mercoledì, ha incontrato Boccia. Quest’ultima ha sciolto le riserve in precedenza manifestate e dunque, spiega Bandecchi, sarà candidata “sicuramente a Napoli e forse anche in altre circoscrizioni. Non sarà capolista, a guidare la lista ci sarà l’avvocata Anna Ambrosino, che ha collaborato con me a Napoli negli ultimi anni”.

Boccia: “Contenta che la proposta sia venuta da un imprenditore”

“Non ambivo assolutamente ad entrare in politica, come non l’ho fatto in questi tre anni. Sono contentissima della proposta e soprattutto che sia venuta da un imprenditore, che fa politica per migliorare il Paese e non per vivere di politica”, ha commentato Boccia dopo aver preso la decisione.