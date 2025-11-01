Regionali Campania 2025, Crosetto: "Con Cirielli ci sono le condizioni per vincere"

Guido Crosetto dà pieno sostegno a Edmondo Cirielli, candidato di Fratelli d’Italia per la presidenza della Regione Campania. “Ho voluto essere al fianco di Edmondo Cirielli non solo perché è un amico e una persona che stimo ma perché si è preso sulle spalle la responsabilità di fare una battaglia difficile“, ha detto il ministro della Difesa, a Napoli per la presentazione delle liste di FdI. “Questa volta sono convinto che ci siano le condizioni non solo di ottenere un grandissimo risultato ma di poter vincere la Campania che avrebbe bisogno di una persona come Edmondo e della sua serietà. Il governo si è impegnato mettendo un cavallo di razza, penso sia venuto il momento per la regione Campania di riprendersi il proprio destino”.