Regionali Campania 2025, FdI sostiene candidatura Cirielli

Fratelli d’Italia esce allo scoperto in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Profondamente radicato sul territorio, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”, si legge in una nota di FdI. In Campania per il centrosinistra è in campo l’ex presidente della Camera, Roberto Fico.

L’endorsement di La Russa

Fratelli d’Italia ha annunciato il nome di Edmondo Cirielli quale candidato FdI in Campania? “Credo che vincerà”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell’evento con gli ‘Apostoli della tagliatella’ a Palazzo Madama.

Lega: “Bene scelta Cirielli, avanti determinati e compatti”

Anche la Lega accende la luce verde. “Avanti determinati e compatti: bene la scelta di Edmondo Cirielli candidato per la presidenza della Regione Campania. Abbiamo la possibilità di cambiare dopo decenni di malgoverno di sinistra. La Lega ha donne e uomini di valore: offriremo ai cittadini liste credibili e competitive”. Così una nota del partito di Matteo Salvini a proposito delle elezioni regionali in Campania.

Forza Italia: “No preclusioni a proposte alleati ma faremo nostre valutazioni”

Forza Italia, invece, per il momento non dà l’ok alla candidatura di Cirielli. “Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

Noi moderati: “Serve candidato politico, sosteniamo Cirielli”

Anche il partito di Maurizio Lupi è favorevole. “Noi Moderati sosterrà la candidatura alla presidenza della regione Campania di un candidato politico di grande spessore proposto da Fdi: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”, afferma in una nota Noi Moderati.

Zinzi (Lega): “Centrodestra vince solo se unito, stop a veti e personalismi”

“Anche” in Campania “abbiamo costruito un progetto credibile, abbiamo liste forti e competitive. Considerando che nel Mezzogiorno la Lega continua ogni giorno a crescere, ad aggregare e ad aumentare i suoi consensi, il dato calabrese non può che avere dei riflessi anche sugli equilibri in Campania dove ci appelliamo al senso di responsabilità dei nostri alleati. La sfida è ambiziosa e si vince solo se uniti e mettendo da parte veti e personalismi che non fanno bene alla coalizione”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

Martusciello (FI): “Centrodestra non sarà discarica del centrosinistra in Campania”

“Il centrodestra in queste settimane non sarà la discarica del centrosinistra. Vedo una folla di impresentabili alle porte della coalizione che vorrebbero essere candidati dopo averle trovate chiuse altrove. Mi spiace per loro, ma non sarà così”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Ogni segretario regionale ha la responsabilità della propria lista -aggiunge – ma ogni lista apparentata e ogni candidato in quella lista deve essere accettato da tutti i segretari. La lista del presidente deve contenere espressioni della società civile e non può essere il lazzaretto dove dare ricovero agli impresentabili di Avellino o Benevento”.

“Lo dico con franchezza: non ci può essere posto nel centrodestra per Festa, ex sindaco di Avellino, né per il partito di Mastella se intende candidare parenti. Se vogliono candidarsi, lo facciano in Fratelli d’Italia”, conclude Martusciello.

FI: “Troppo tardi per Mastella”

“Troppo tardi per Mastella. Forza Italia, al tavolo degli alleati, non consentirà accordi con chi viene deprezzato dal campo largo dopo essere stato parte integrante di quel sistema. Peccato che non abbia accolto il nostro invito formulato tempo fa, alla luce del sole e senza baratti sulla pelle dei sanniti. Oggi è facile riscoprirsi critici, ma la coerenza si misura nei momenti in cui si sceglie da che parte stare”. Lo dichiara Mario Mirra dirigente provinciale di Forza Italia commentando le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella.