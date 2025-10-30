Riforma Giustizia, Meloni: “Per Anm va tutto benissimo, non per noi né per i cittadini”

La riforma della Giustizia appena approvata dal Parlamento, lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, la manovra di bilancio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato giovedì dei principali temi politici in un’intervista al Tg1.

“Referendum non avrà conseguenze sul governo”

Meloni ha parlato innanzitutto del referendum confermativo necessario affinché la riforma della giustizia – che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e la divisione in due del Csm – diventi legge. “Credo che debba essere una consultazione sulla giustizia. Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo“, ha detto la premier. “Noi arriveremo alla fine della legislatura. Chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto”, ha aggiunto. “Voglio ricordare a tutti che i governi passano e invece le leggi costituzionali rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. Quindi io penso che sia una scelta più facile. Chi pensa che nella giustizia va tutto bene, voterà contro la riforma quindi voterà no e chi pensa che invece possa migliorare voterà a favore della riforma e quindi voterà sì“.

“Per Anm tutto va benissimo, non per noi né per i cittadini”

Sulla riforma della giustizia, ha detto ancora Meloni, “non sono d’accordo con l’Anm“, il sindacato delle toghe che si è fortemente opposto alla modifica costituzionale. “Del resto io non ricordo una volta in cui l’Anm sia stata favorevole a una qualsiasi riforma della giustizia”, ha aggiunto la leader di Palazzo Chigi. “La loro idea è che tutto va benissimo. Non è l’idea che ne abbiamo noi della giustizia e probabilmente neanche quella che ne hanno i cittadini“.

“Risponderemo alla Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto”

In merito allo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, “alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché verrebbe voglia di rispondere: ‘Perché c’è internet’. Dopodiché il governo risponderà ai rilievi. Sia chiaro che l’obiettivo è fare il ponte sullo Stretto di Messina che è un’opera strategica”, ha affermato Meloni. “Sarà un’opera ingegneristica unica al mondo perché voglio dire anche questo: noi siamo eredi di una civiltà che con i suoi ponti ha meravigliato il mondo per millenni e io non mi rassegno all’idea che non si possa più fare oggi perché siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli“.

Sulla manovra: “No a modifiche sulle banche, sugli affitti brevi deciderà il Parlamento”

Infine la manovra di bilancio e la possibilità che ci siano modifiche. “Sul contributo delle banche non credo e io continuo a dire che secondo me è un bel segnale che si mettano le risorse sui lavoratori, sulle imprese che assumono, sulle famiglie, sulla natalità, sulla sanità e che si chieda un contributo a banche e assicurazioni“, ha detto la presidente del Consiglio. Mentre, sul tema dell’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, “a mio avviso deve decidere il Parlamento se confermare o meno la norma. Io voglio solamente dire che la ratio del provvedimento non è fare cassa sul tema degli affitti, ma è favorire gli affitti alle famiglie, perché che se c’è la stessa tassazione per chi affitta a un turista e per chi affitta a una famiglia, si tenderà ad affittare al turista e gli affitti per le famiglie aumenteranno. Quindi il nostro obiettivo è abbassare gli affitti per le famiglie“.