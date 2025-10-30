Separazione carriere, il Senato approva la riforma in via definitiva – La diretta

Via libera definitivo al Senato con 112 sì al ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il tema accende gli animi in Aula al Senato e stimola i partiti in vista delle urne. In Parlamento, le ultime schermaglie tra maggioranza e opposizioni. Con il centrosinistra che va all’assalto della riforma. E il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ieri ha derubricato gli interventi della minoranza a “litania petulante”. Un nuovo battibecco, che ha scaldato la temperatura in vista dell’ok definitivo. Forza Italia ha già preparato il flash mob in piazza per festeggiare. Anche se è alla campagna referendaria che ormai sono rivolti gli sguardi di tutto l’arco parlamentare.

LA RIFORMA: ECCO COSA CAMBIA

La premier, Giorgia Meloni, esulta sui social per l’approvazione: “Oggi – scrive su X – con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani. Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte”.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 30, 2025