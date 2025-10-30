Separazione carriere, il Senato approva la riforma in via definitiva – La diretta

Via libera definitivo al Senato con 112 sì al ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il tema accende gli animi in Aula al Senato e stimola i partiti in vista delle urne. In Parlamento, le ultime schermaglie tra maggioranza e opposizioni. Con il centrosinistra che va all’assalto della riforma. E il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ieri ha derubricato gli interventi della minoranza a “litania petulante”. Un nuovo battibecco, che ha scaldato la temperatura in vista dell’ok definitivo. Forza Italia ha già preparato il flash mob in piazza per festeggiare. Anche se è alla campagna referendaria che ormai sono rivolti gli sguardi di tutto l’arco parlamentare.
La premier, Giorgia Meloni, esulta sui social per l’approvazione: “Oggi – scrive su X – con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani. Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte”.
“Questa non è una riforma della giustizia perché non tocca nessuno dei nodi cruciali per migliorare la giustizia in Italia. Per la stessa ammissione del ministro Nordio. Questa riforma non interverrà sulla lunghezza dei processi, né sul sovraffollamento carcerario. I cittadini che si aspettano la giustizia in tempi dignitosi non hanno nessuna risposta. E non è nemmeno una separazione delle carriere, che esiste già con la riforma Cartabia. Ci vengono a raccontare che vogliono cambiare la Costituzione per 20 persone che passano da giudici a pm e viceversa? L’obiettivo è indebolire l’indipendenza della magistratura, con la divisione dei Csm, e far sì che sia assoggettata al potere”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nella conferenza stampa organizzata dal partito dopo l’approvazione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere con i capigruppo di Camera e Senato Francesco Boccia e Chiara Braga. “La riforma serve a chi ha il potere per scegliersi i propri giudici, serve a dire che la legge non è uguale per tutti”, ha aggiunto.
“Oggi è una giornata storica per l’Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia. Grazie al Parlamento per tutto il lavoro fatto. Ora la parola passa agli italiani con il referendum. Siamo certi che saranno con noi per una giustizia e un processo più giusto. Separiamo le carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti, introduciamo anche il sorteggio per l’elezione del Csm per archiviare il sistema delle correnti. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti attesi da decenni dagli italiani. Siamo orgogliosi di aver tenuto fede alle promesse e di continuare a portare avanti le nostre idee per rendere l’Italia sempre più stabile e credibile”. Lo scrive su Facebook il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.
In merito alla data del referendum sulla riforma per la separazione delle carriere, “notizie specifiche non è possibile darne, perché ci sono degli step disciplinati dalla legge. Noi chiederemo subito, proprio come maggioranza, il referendum perché sappiamo che una materia così delicata va sottoposta al giudizio popolare, al quale noi ovviamente ubbidiremo”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato a Sky dopo l’approvazione della riforma per la separazione delle carriere. “Questo dimostra che non è né un attentato alla Costituzione né tantomeno, come dicono alcuni, un attentato alla democrazia – aggiunge -. I tempi sono tre mesi più sessanta giorni, non entro nei dettagli, in sostanza credo che tra marzo e aprile arriveremo al referendum”. “Ottenere i due terzi e la maggioranza qualificata sarebbe stato impossibile – continua il Guardasigilli – perché c’è stato un niet pregiudiziale e preliminare da parte dell’opposizione sui due principi fondamentali, la separazione delle carriere e il sorteggio del Csm. Addirittura l’associazione nazionale magistrati ha proclamato uno sciopero prima ancora di venire a discutere, quindi non c’è stata la possibilità di dialogo su questo. Andremo al referendum, è giusto che sia così, non abbiamo paura, siamo lieti di poter applicare il dettato costituzionale che attribuisce ai cittadini l’ultima parola”.
“Oggi è una giornata triste. La cosa più triste della giornata è che la maggioranza si è piegata ai voleri del governo. La maggioranza non ha presentato un solo emendamento. Inoltre, Nordio non ha trovato il tempo di rispondere alle osservazioni delle opposizioni”. Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia nella conferenza stampa organizzata dal partito con la la segretaria del Pd Elly Schlein dopo l’approvazione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. “Questa è una riforma del potere da parte di chi crede che la Costituzione sia un ostacolo”, ha aggiunto.
“È una giornata storica per tutto il centrodestra visto che su questo tema diamo battaglia da diversi anni e come Lega siamo particolarmente orgogliosi visto che abbiamo anche promosso un referendum sulla separazione delle carriere qualche anno fa”. Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, dopo l’approvazione della riforma per la separazione delle carriere. “È un traguardo che si raggiunge soprattutto perché liberiamo la magistratura dalla politica che è la cosa più importante – aggiunge -. Un giudice indipendente è soprattutto un diritto per il cittadino”.
“Oggi adempiamo a un impegno preso con gli elettori di approvare questa riforma perché riteniamo che incrementi l’indipendenza dei magistrati rispetto alle correnti e ogni altra influenza, renda la giustizia più giusta e rassicuri i cittadini nella loro fiducia nella giustizia, che bisogna avere ma bisogna avere ma servono anche delle regole che la rendano possibile”. Così il capogruppo FdI in Senato Lucio Malan parla con i giornalisti dopo l’approvazione della riforma per la separazione delle carriere.
“È una tappa storica di attuazione del programma del centrodestra, rispettiamo la magistratura ma vogliamo una giustizia non politicizzata”. Così il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri dopo l’approvazione della riforma per la separazione delle carriere. “Siamo uniti e coesi nell’attuare il programma che gli elettori ci hanno confermato con il loro voto – aggiunge – e promuoviamo il referendum perché vogliamo il consenso popolare alla riforma della Costituzione”.
“Faccio i complimenti al governo e al ministro Nordio, che è fra l’altro un amico, per aver portato avanti con determinazione la riforma della giustizia. Dall’altro lato ricordo che abbiamo impegni con i cittadini importanti, perché la riforma della giustizia è una delle riforme e uno dei pilastri del nostro programma di governo. C’è ancora l’autonomia, c’è tutta la partita del federalismo fiscale e molte altre riforme che questo Paese si merito. Come dico io, le riforme o le fai per scelta o le devi fare per necessità”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio.
“Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l’ok definitivo alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“Questa riforma altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Una riforma che non rende la giustizia più rapida o più efficiente ma la rende più esposta all’influenza dei poteri esterni. Una riforma che non aumenta il numero dei magistrati che resta tra i più bassi in Europa, né colma le lacune dell’organico amministrativo. Una riforma che non investe risorse per far funzionare meglio il sistema giustizia ma rischia al contrario di triplicare i costi con lo sdoppiamento del Csm e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare. Le nostre preoccupazioni sono peraltro condivise anche dal relatore speciale sull’indipendenza di giudici e avvocati delle Nazioni Unite”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota dopo l’approvazione definitiva della riforma Nordio al Senato.
“Oggi hanno approvato la legge di riforma sulla magistratura ordinaria, ma attenzione stanno riformando anche la Corte dei conti. Con un disegno sistematico stanno cercando di tagliare le unghie e depotenziare il controllo e l’indipendenza della magistratura, di tutte le magistrature. E continuano a prendere schiaffi su ogni progetto che portano avanti, perché sono incapaci. Dovrebbero guardarsi allo specchio e riconoscere l’incapacità in quello che fanno e rispettare soprattutto l’indipendenza e i controllori, che devono essere assolutamente indipendenti. Quindi è un disegno di scardinamento della costituzione. E da questo punto di vista non c’è un discorso tra destra e sinistra, non è uno scontro ideologico, è uno scontro tra chi vuole difendere i pilastri della Costituzione, e lì ci saremmo noi col Movimento cinque stelle, e chi li sta scardinando per rivendicare piena libertà del potere politico del governo di turno di andare al di sopra della legge”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa dopo l’approvazione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. “Gli unici che possono interrompere questo disegno sono i cittadini con il referendum”, ha aggiunto il leader M5S.
“Non soffrono l’indipendenza della magistratura e dei controllori, ma non soffrono neppure l’opposizione politica. Perché non dimentichiamo che in commissione Antimafia, avendo già dall’inizio una verità di comodo già scritta sulla vicenda delle stragi, hanno confezionato una norma sulla scusa implausibile e ridicola del conflitto di interessi per buttare fuori dalla commissione antimafia il senatore Roberto Scarpinato e il deputato Federico Cafiero De Raho, che sono due campioni dell’antimafia, con un colpo di maggioranza”. “L’uso politico della magistratura è una scusa – ha concluso – qui non vogliono proprio l’opposizione, vogliono pieni poteri e li contrasteremo in ogni luogo e in ogni piazza”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa dopo l’approvazione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere.
“Ringrazio il Parlamento e tutti i colleghi dell’opposizione. Questa è la regola della democrazia. La maggioranza è stata ottima”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo l’approvazione della riforma. A chi gli chiede se sia una vittoria dedicata a Silvio Berlusconi, risponde: “No, è una vittoria dedicata alla democrazia, a una idea liberale della giustizia, ma è soprattutto dedicata alla coerenza, perché una volta introdotto il processo accusatorio, voluto da Giuliano Vassalli, come lui stesso aveva detto era inevitabile una riforma del genere”.
“Era una risoluzione nel programma di governo – prosegue -, mi è dispiaciuto che si continuasse a rievocare una mia firma contro la separazione delle carriere datata più di trent’anni fa, quando noi eravamo sotto attacco della politica perché io conducevo le indagini su Tangentopoli. Ma da trenta anni io scrivo sulla separazione delle delle carriere e la necessità della riforma del CSM mediante sorteggio. Lo trovo abbastanza improprio a parte il fatto che molti di quelli che ci criticano hanno cambiato idea e varie volte”.
Bandiere di Forza Italia e un grande stendardo con la foto di Silvio Berlusconi in piazza Navona per il flash mob del partito azzurro che celebra l’approvazione definitiva del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. In piazza diverse decine di parlamentari e militanti. Diversi big si sono alternati al megafono ribadendo la dedica al Cavaliere e l’impegno per il referendum. Tra gli altri, i capigruppo Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e il viceministro Francesco Paolo Sisto.
“Si spenderà in prima persona per il sì al referendum? Sì, naturalmente, è certo. Io credo moltissimo in questa riforma perché credo di essere stato il primo a scrivere della necessità proprio del sorteggio della separazione delle carriere”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo l’approvazione della riforma. “Posso anche dire che quando l’ho detto e l’ho scritto l’Associazione nazionale magistrati mi ha chiamato attraverso i suoi probiviri a rendere conto delle mie idee – aggiunge -. Naturalmente li ho mandati al diavolo e ho continuato a pensare e a scrivere quello che pensavo da magistrato. Da trent’anni. Questo fatto del ’97 potete verificarlo”.
“Io mi auguro, l’ho detto e lo ripeto, che il dibattito sul referendum venga mantenuto in termini giudiziari, in termini pacati, termini razionali e che non venga politicizzato nell’interesse sia della politica, sia soprattutto della magistratura alla quale mi sento ancora di appartenere”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo l’approvazione della riforma.
“Non si tratta ovviamente, e in questo senso mi riferisco alla litania petulante che ho sentito ancora ieri, di una legge punitiva nei confronti della magistratura in quanto questa separazione era stata prospettata niente di meno che da Vassalli. “Quindi trovo improprio che si ripeta la tiritera sull’attentato alla Costituzione e via discorrendo”, conclude.
“Oggi è una giornata storica: finalmente è arrivato a conclusione il percorso legislativo per la riforma della giustizia. Una giustizia al servizio del cittadino, non contro i magistrati, che anzi innalza il ruolo del giudice giudicante, ma accusa e difesa avranno gli stessi doveri. Attraverso la separazione delle carriere anche il Csm non sarà più politicizzato, quindi non ci saranno scontri fra correnti, ma ci sarà veramente un’amministrazione più serena. Tutto a vantaggio del cittadino. Una giornata storica perché si realizza il sogno di Silvio Berlusconi di una giustizia giusta. Adesso aspettiamo il referendum e saremo impegnati per sostenere il sì. Non sarà certamente una scelta a favore o contro il governo, ma sarà una scelta sul testo della riforma. Saranno dei cittadini a decidere, e decideranno se vorranno una giustizia più giusta oppure lasciare le cose così come erano prima”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, in un video sui social.
“I magistrati su questo referendum non debbono fare convegni e dibattiti con i partiti dell’opposizione, perché in questo modo si perde. Il magistrato deve essere, e anche apparire, distante dal gioco politico. La separazione delle carriere non è un fatto politico, è la convinzione che essa non serve, anzi è dannosa. Non deve diventare un referendum a favore o contro la Meloni”. Lo ha detto Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, a ‘Ping Pong’ su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sul coinvolgimento della magistratura nella campagna referendaria sulla giustizia. Gratteri ha poi ricordato il suo recente intervento, per la prima volta, all’assemblea dell’Anm: “Ho invitato i colleghi a usare il linguaggio comune e a spiegare la riforma in contesti popolari: negli oratori, nelle bocciofile, nei club di calcetto, nei centri culturali. Basta convegni con avvocati, con professori universitari. Non servono a nulla, perché ai convegni con avvocati e professori universitari partecipano 150 persone che escono con la stessa idea che avevano quando sono entrati, non cambierà nulla”.
Protesta di Pd, M5S e Avs in Aula al Senato subito dopo l’approvazione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. I senatori dei tre gruppi hanno mostrato cartelli rossi con la scritta in bianco ‘no ai pieni poteri’.
L’Aula del Senato ha approvato in quarta e ultima lettura, il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura. Il via libera definitivo del Parlamento è arrivato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti.
“Le parole di Scarpinato sono non solo aggressive ma irrispettose verso il Parlamento e verso i cittadini. Parla di Costituzione e dimentica che il garantismo è scolpito a chiare lettere nella Carta”. Lo dichiara la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva.
“Abbiamo lottato, resistito e insistito con determinazione per oltre trent’anni, ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Oggi separiamo le carriere e uniamo l’Italia nella fiducia verso il sistema giudiziario. Con l’approvazione di questa storica riforma inizia l’era di una vera imparzialità, la bilancia della giustizia torna ad essere equilibrata, si restituisce credibilità alla magistratura e speranza ai cittadini. Siamo orgogliosi di aver realizzato il sogno di Silvio Berlusconi, che ha creduto fino all’ultimo giorno in questa riforma. Il sogno di un’Italia dove inchieste e processi non siano mai più usati come clave per abbattere per via giudiziaria l’avversario. Ora l’ultima parola spetta al referendum, agli italiani, per dire sì alla libertà, alla certezza del diritto, ad una giustizia davvero giusta”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.
“Questa riforma è una tessera di una guerra a pezzi alla Costituzione. In vista del referendum, bisognerà far capire che la linea di discrimine è tra amici e nemici della Costituzione, travestiti da falsi amici”. Lo ha detto in Aula il senatore del M5S Roberto Scarpinato in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“Oggi, con la riforma costituzionale della giustizia, si segna una giornata storica. Finalmente verrà sancita la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. E per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, che si occupa delle nomine, si supera quel malcostume delle correnti per cui se si votava per un candidato, in cambio si ottenevano vantaggi e nomine, con il risultato di un sistema basato su favoritismi, spartizioni e una forte politicizzazione. Le correnti sono diventate, di fatto, dei veri e propri partiti. Lo denunciò già Palamara. Con la riforma si introduce il sorteggio dei membri del Csm, naturalmente tra magistrati che possiedono i requisiti richiesti. In questo modo, attraverso un principio di casualità legato alla competenza, si punta a porre fine allo scambio di favori tra correnti. Si tratta di una riforma storica: non c’è alcuna subordinazione dei pubblici ministeri al governo, chi sostiene il contrario mente sapendo di mentire. Anticiperemo inoltre un referendum confermativo, depositando nelle prossime ore le firme di un quinto dei parlamentari del centrodestra. Non solo non temiamo il giudizio popolare, ma vogliamo che siano i cittadini a esprimersi, per dare ancora più forza a questa riforma attraverso un pronunciamento democratico”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, parlando con i giornalisti.
È una riforma contro la magistratura e contro ciò che rappresenta, cioè un limite al potere delle maggioranze. Non si spiegherebbe altrimenti l’indisponibilità al confronto che ha segnato tutto l’iter parlamentare”. Così il senatore del Pd Andrea Giorgis in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“La presidente Meloni ha dichiarato che il governo fa la riforma della giustizia per mettere fine alle storture. A chiarire le storture ci ha pensato Gasparri, il quale ha dichiarato che questa è ‘una riforma epocale che cancella le stagioni oscure dell’uso politiche della giustizia’”. Così in Aula il senatore del M5S Roberto Scarpinato in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Dalla parte opposta dell’emiciclo il capogruppo di FI Maurizio Gasparri urla: “Lo confermo”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa allora prova a placare gli animi. “Gasparri dice che conferma dall’emiciclo”, dice, richiamando all’ordine sia il senatore forzista che il senatore del M5S Marco Croatti per le proteste.
“Tajani, per eliminare ogni dubbio, – prosegue Scarpinato – ha citato il caso emblematico di Marcello Dell’Utri come ‘vittima illustre dell’uso politico della giustizia’. Ci auguriamo che conduciate la campagna per il referendum con gli stessi accenti di sincerità. Perché la maggioranza degli italiani non se la bevono la panzana che Berlusconi e Dell’Utri erano tutti fiori di giglio e sono stati condannati dalla magistratura politicizzata. Sono stati condannati perché esistono le prove”. Parole che suscitano nuovamente tensioni tra il gruppo di Forza Italia e il gruppo M5S.
“Tra pochi minuti sono state convocate qui attorno due manifestazioni. Forse nella maggioranza c’è una gara a chi si intesta la riforma della giustizia. Io l’avrei sconsigliato, perché fra qualche mese voterà il Paese. E questa festa rimpiangerete di averla fatta. Il Paese a larghissima maggioranza la respingerà come ha sempre respinto i tentativi di stravolgere la Costituzione italiana a colpi di maggioranza”. Lo ha detto in Aula il senatore di Avs, Peppe De Cristofaro, in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“Questa riforma è una vendetta, vuole mettere l’indipendenza della magistratura sotto il controllo politico”, ha aggiunto.
“Oggi il Parlamento mette il sigillo definitivo ad una riforma storica. Non è la rivincita della politica contro la magistratura, ma dopo anni in cui una parte minoritaria ma agguerrita della magistratura ha lavorato contro se stessa, la politica si è giustamente presa il compito di provare a rimettere le cose in carreggiata. Il che significa la piena attuazione della Costituzione e del rito accusatorio, l’introduzione del giusto processo con la figura del giudice terzo e imparziale. Questa riforma sancisce sostanzialmente tre cose: la separazione delle carriere fra pubblici ministeri e magistrati giudicanti, mette fine allo strapotere delle correnti e prova a introdurre un vero sistema disciplinare per sanzionare i magistrati che commettono errori gravi che hanno effetti devastanti sulla vita delle persone. Una riforma che consente al Paese di fare un passo avanti importante verso una giustizia più giusta e vicina ai cittadini. La sinistra, con la solita contrapposizione ideologica, ha scelto di scommettere sul referendum, temo che resterà delusa”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, annunciando in Aula al Senato il voto favorevole del gruppo.
“Sarà la più significativa riforma costituzionale dal dopoguerra. Oggi, come nel luglio scorso, parlo dal seggio che è stato del nostro rimpianto presidente Silvio Berlusconi. Che per tutta la sua carriera si è battuto contro la giustizia ingiusta e che per primo ha voluto inserire nel programma del centrodestra la separazione delle carriere. A lui vogliamo dedicare questa storica giornata”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“Come Forza Italia promuoveremo un comitato per il Sì, dal centro alla periferia, con una diffusione città per città. Invitiamo ad aderire i cittadini e le vittime di mala giustizia. Aderiranno anche magistrati”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“Siamo tutti consapevoli che la battaglia non si chiude con il voto di oggi. Da domani comincerà il confronto referendario. Questa riforma deve essere voluta e sostenuta dalla volontà popolare. Per questo domani cominceremo a raccogliere le firme tra senatori e deputati per chiedere il referendum confermativo. Il nostro partito sarà in prima fila in questa grabnde iniziativa politica”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
“La separazione delle carriere garantisce il Giusto processo previsto dalla Costituzione, un processo in cui esista un vero contraddittorio tra le parti e un giudice terzo e imparziale. È evidente che, se una delle due parti è parente ‘professionale’ del giudice, questo equilibrio risulta inevitabilmente compromessa”. Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia, commentando a Mattino 5 la riforma della giustizia.
“Al di là di questo – ha proseguito – la riforma introduce novità di grande rilievo, stabilendo che il Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo che definisce le carriere, le promozioni e le nomine dei magistrati, venga scelto con il sorteggio. È innegabile che durante la fase delle indagini il pubblico ministero sia di fatto il vero dominus del procedimento, spesso in grado di schiacciare non solo la difesa ma anche il giudice. Basti pensare a quante proroghe delle indagini preliminari vengono negate dal giudice, quante misure cautelari o richieste di rinvio a giudizio vengono respinte, o quante autorizzazioni alle intercettazioni vengono rifiutate: praticamente nessuna”. “Questo accade perché il pubblico ministero dispone di un potere mediatico fortissimo, legato al rapporto diretto con l’opinione pubblica attraverso i mass media. E quando un giudice osa opporsi o limitare una richiesta del pm, viene subito etichettato come se volesse ostacolare la giustizia. La riforma della separazione delle carriere serve proprio a rafforzare il ruolo del giudice, restituendogli autonomia e autorevolezza. Il sistema attuale non garantisce un reale equilibrio. Il giudice recupera forza solo durante il processo, quando si spengono i riflettori mediatici: e non a caso in quella fase assistiamo a una percentuale altissima di assoluzioni, intorno al 50%. Ecco perché serve una riforma che riequilibri davvero i ruoli, nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo”, ha concluso Costa.
“Meloni ha preparato una trappola perché in questi prossimi mesi non si discuta di salari, della fuga dei giovani, del problemi del Paese. Meloni ci porta sul terreno dello scontro ideologico”. Lo ha detto in Aula al Senato il leader di Italia Viva Matteo Renzi in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. “La presidente del Consiglio – ha aggiunto – ha bisogno di nemici. Si nutre del bisogno del nemico. Una volta è l’Anm, una volta è la Cgil, una volta è l’opposizione e una volta è Italia viva che viene paragonata alle Brigate rosse”.
“È l’ultimo momento di discussione parlamentare, prima che si apra un confronto molto acceso nel Paese. Nel confermare il voto di astensione, facciamo l’ultimo tentativo di richiamare i colleghi a un confronto civile e di merito prima che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Noi siamo favorevoli da sempre alla separazione delle carriere, ma ci asteniamo perché la montagna ha prodotto un topolino, è una riformicchia. Una parte dice che si fa la storia, l’altra dice che oggi si fa un golpe. Non è vero”. Lo ha detto in Aula al Senato il leader di Italia Viva Matteo Renzi in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla seprazione delle carriere dei magistrati. “Oggi mettete una bandierina sulla riforma della giustizia”, ha aggiunto.
“Lei, ministro della Giustizia, era un’icona del pensiero liberale. Ma quando alla fine di un dibattito come quello di ieri dice che non ne può più delle ‘litanie petulanti’, lei sta insultando il principio della democrazia parlamentare”. Lo ha detto in Aula il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in dichiarazione di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, rivolgendosi al Guardasigilli Carlo Nordio presente al Senato per l’approvazione della riforma.