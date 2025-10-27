Riccardo Magi: "Quella di Orban e Meloni non è la nostra Europa"

“Solo poche settimane fa Orban ha detto che la colpa della guerra non è della Russia ma è dell’Europa. Quella rappresentata oggi a Palazzo Chigi, non è la nostra Europa, non è l’Europa della democrazia, dello stato di diritto. È l’Europa di un impostore che ha ricevuto miliardi di contributi dall’Ue per utilizzarli per annientare la democrazia in Ungheria. È l’inventore della democrazia illiberale. È colui che ancora oggi ritiene che anche Putin, tutto sommato, sia un modello da seguire”. Così il leader di Più Europa Riccardo Magi nel corso di un flash mob organizzato per protestare contro la visita di Viktor Orban a palazzo Chigi.

“Noi pensiamo che si debba manifestare contro Orban – ha continuato Magi – che si debba manifestare soprattutto contro chi ha utilizzato di più il potere di veto nel Consiglio europeo, quel potere di veto che la presidente Meloni pochi giorni fa in Parlamento ci ha detto che a lei piace tanto perché a lei l’Europa piace debole, come è oggi. politicamente ininfluente per poter continuare a dare all’Europa tutte le colpe di quello che non funziona”.