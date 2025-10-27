Argentina, Meloni esulta per Milei: “Congratulazioni, amico mio!”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esulta per la vittoria di Javier Milei alle elezioni legislative argentine. “Congratulazioni, amico mio!”, ha scritto la premier sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme al presidente argentino.

Il partito di governo di Milei ha ottenuto oltre il 40% dei voti, rinnovando quasi metà della Camera bassa del Congresso, secondo i conteggi dei media basati sui dati delle autorità elettorali. La Libertad Avanza ha anche trionfato in sei delle otto province, distretti chiave del paese, rinnovando un terzo del Senato. Il movimento populista di opposizione di sinistra, noto come Peronismo, ha ottenuto oltre il 31% dei voti, la peggiore performance dell’alleanza da anni.