Manovra, Landini: "Giorgetti parla di commenti a sproposito? Smontiamo questa propaganda"

“Giorgetti parla di commenti a sproposito? Abbiamo avuto un incontro, delle cose che abbiamo richiesto hanno accolto il 2%, questo è lo stato di salute dei rapporti tra sindacato e governo”. Lo ha dichiarato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini a margine di una conferenza stampa nella sede del sindacato. “Siamo di fronte al fatto che la restituzione del drenaggio fiscale, l’introduzione di un meccanismo per avere davvero il potere d’acquisto dei salari, non sono stati fatti. Siamo di fronte al fatto che fanno una ennesima riforma fiscale che colpisce i redditi da lavoro e siamo di fronte al fatto che la precarietà continua a esistere e l’aumento reale dei salari non è stato fatto. Siamo di fronte al fatto che bisogna smontare questa propaganda e bisogna che il governo faccia davvero una politica di riforma fiscale seria, cosa che non è stata fatta”, ha concluso Landini.