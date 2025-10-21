Ranucci, Schlein: "Bene solidarietà ma non basta. Governo passi a fatti concreti"

Elly Schlein in piazza Santi Apostoli, a Roma, in occasione della manifestazione per la libertà di stampa lanciata dal presidente del M5S Giuseppe Conte. “Quando vediamo un attacco di questo tipo, dobbiamo sentirci tutti coinvolti. Attacco un giornalista di inchiesta e un attacco a tutta la società. È importante essere qui oggi a confermare la nostra solidarietà alla nostra vicinanza”, ha detto la segreteria del Partito Democratico.

“Le critiche per le mie parole sulle libertà messe a rischio della destra? Chi ha mai ha detto che la bomba l’avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti”. “Non siamo mica come loro che ci hanno accusato di essere mandanti di omicidi avvenuti dall’altra parte dell’oceano. E non dicono una parola quando degli ultras di estrema destra uccidono l’autista di un pullman. Io ho affermato un fatto: nei Paesi in cui l’estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa. Abbiamo visto i giornalisti americani andarsene dal Pentagono. Non facciamo finta. Bene la solidarietà ma non basta, servono fatti concreti. Vogliono fare un atto concreto? Ritirino le querele temerarie e recepiscano il Media Freedom Act”.