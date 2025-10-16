Lega, Marcato su Vannacci: “Non è stato valore aggiunto”

“Su Vannacci io ho sempre avuto le idee chiare, ho sempre pensato e continuo a pensare che abbia poco a che fare con i valori della Liga. Lo si è visto a casa sua difatti, dove non è stato un valore aggiunto”. Così a LaPresse Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico della regione Veneto, a margine dell’apertura della campagna elettorale della Lega a Padova per le Regionali. “Qui non siamo in Toscana, la Liga Veneta nasce qui a Padova, stiamo parlando di due realtà diverse. Qui le liste sono di leghisti faremo una campagna elettorale, come abbiamo sempre fatto che darà soddisfazioni”, ha concluso Marcato.