Regionali Veneto 2025, Zaia: “Se sono un problema vedrò veramente di crearlo”

Luca Zaia non ci sta in vista delle elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. “Ho semplicemente detto e confermo che trovo strano – e non sto accusando il mio partito – che un governatore uscente che ha oltre il 70% del consenso tra i veneti, non lo dico io ma i sondaggi, si vede prima negata la sua candidatura, dopo negata la sua lista civica che potrebbe portare un sacco di consenso al centrodestra e infine negata la possibilità di mettere il nome sul simbolo. Ne prendo atto. Se sono un problema, vedrò di farlo creare veramente questo problema. Poi vedremo come”, ha detto il presidente il presidente della Regione Veneto, a margine dell’inaugurazione di una nuova apparecchiatura dell’ospedale di Treviso.

A proposito dell’evento di lancio a Padova della campagna elettorale di Alberto Stefani, candidato del centrodestra in Veneto alle regionali, a cui parteciperà anche il leader della Lega Matteo Salvini, ha aggiunto: “Questa sera avremo una presentazione, da quello che ho capito ci saranno almeno tremila persone presenti. Si va avanti”.

Attilio Fontana: “Zaia è fondamentale, c’è bisogno di persone come lui”

“Io credo che Luca Zaia sia fondamentale in Veneto ma non soltanto in Veneto, perché sicuramente ha dimostrato di essere un grande presidente di Regione ma anche un uomo politico di notevole spessore. Quindi, penso che il partito debba avere bisogno di persone come Zaia”, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a Milano. Sull’ipotesi proposta da Zaia del doppio partito, sulla falsariga del modello tedesco Cdu-Csu, Fontana ha risposto: “È una cosa sulla quale si può discutere, l’importante è che rimangano le nostre prerogative. Poi sulla strutturazione si valuterà, ne parliamo. Va bene così com’è. L’importante è che ogni territorio trovi nella Lega la propria tutela”.

Speranzon (FdI): “Zaia candidato con la Lega? Darebbe più forza a coalizione”

“Assolutamente no. Ci mancherebbe”. Così Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato, eletto in Veneto e uno dei principali esponenti regionali del partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se FdI abbia messo o intenda mettere un veto sulla candidatura di Luca Zaia nelle liste della Lega alle elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre. “Non mi metto certo a interferire nelle liste degli altri partiti della coalizione di Centrodestra. Ripeto, ci mancherebbe altro. Anzi, stiamo parlando del Governatore uscente, molto stimato, e una sua candidatura in Consiglio regionale darebbe ancora più forza a tutta la coalizione che sostiene Alberto Stefani candidato presidente”, conclude Speranzon.