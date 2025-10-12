Regionali Toscana 2025, riaperti i seggi: alle 23 di domenica affluenza al 35,3%

Ai seggi fino alle 15: la sfida tra il governatore uscente Giani (Pd) e il candidato del centrodestra Tomasi

Riaperte dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì, le urne in Toscana per la seconda giornata delle elezioni regionali. Per il ruolo di presidente della Regione si sfidano il governatore uscente Eugenio Giani (Pd), candidato per il centrosinistra, e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, per il centrodestra. A loro si aggiunge Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa. Ieri, domenica, alla chiusura dei seggi alle 23 nella prima giornata delle consultazioni elettorali, l’affluenza era del 35,3% in grosso calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando si era attestata al 43,51%.