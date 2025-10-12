Accesso Archivi

domenica 12 ottobre 2025

Toscana, urne aperte per elezioni regionali

LaPresse
Ad Aosta si vota fino alle 23 per il ballottaggio delle Comunali

Al via le elezioni regionali che chiudono in Toscana l’ultima tornata prima dell’election day di novembre quando, il 23 e 24, termineranno, con Puglia, Campania e Veneto, le regionali 2025.Il governatore uscente Eugenio Giani (Pd) è candidato per per il centrosinistra, mentre il centrodestra si affida al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. A loro si aggiunge Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa.I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, con spoglio immediatamente successivo alla chiusura delle urne

Urne aperte ad Aosta per il ballottaggio delle elezioni comunali. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e sono chiamati al voto 28.590 cittadini. A contendersi la poltrona di sindaco, da una parte Giovanni Girardini, imprenditore nel settore immobiliare, esponente della lista civica La Renaissance, appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Vallée d’Aoste.Dall’altra, Raffaele Rocco, ingegnere e dirigente regionale dei lavori pubblici, sostenuto dagli autonomisti (Union Valdotaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdotain e Pour l’autonomie), dalla lista civica Rev e dal Pd, che al primo turno ha ottenuto il 45,29%, contro il 42,69% di Girardini.Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. 

