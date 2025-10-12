Toscana, urne aperte per elezioni regionali

Al via le elezioni regionali che chiudono in Toscana l’ultima tornata prima dell’election day di novembre quando, il 23 e 24, termineranno, con Puglia, Campania e Veneto, le regionali 2025.Il governatore uscente Eugenio Giani (Pd) è candidato per per il centrosinistra, mentre il centrodestra si affida al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. A loro si aggiunge Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa.I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, con spoglio immediatamente successivo alla chiusura delle urne

Urne aperte ad Aosta per il ballottaggio delle elezioni comunali. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e sono chiamati al voto 28.590 cittadini. A contendersi la poltrona di sindaco, da una parte Giovanni Girardini, imprenditore nel settore immobiliare, esponente della lista civica La Renaissance, appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Vallée d’Aoste.Dall’altra, Raffaele Rocco, ingegnere e dirigente regionale dei lavori pubblici, sostenuto dagli autonomisti (Union Valdotaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdotain e Pour l’autonomie), dalla lista civica Rev e dal Pd, che al primo turno ha ottenuto il 45,29%, contro il 42,69% di Girardini.Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.