Separazione carriere, Meloni: “Referendum non avrà conseguenze sul governo”

La premier a ‘Porta a Porta’: “Riforma è un’occasione storica, ora sta agli italiani”

La riforma della giustizia, la legge elettorale, le voci su un suo futuro al Colle. Molti i temi politici toccati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite a ‘Porta a Porta’ su Rai1 nella serata di oggi 7 ottobre. Ecco le sue parole.

“Da referendum nessuna conseguenza sul governo”

In tema di riforma della giustizia, la presidente del Consiglio ha ribadito che l’esito del referendum non avrà conseguenze sul suo governo. “Spero che quando gli italiani voteranno lo facciano in base al merito della riforma, perché questi referendum non avranno conseguenza sul governo, finiremo il mandato e ci ripresenteremo agli italiani alle elezioni politiche”.

“Riforma è occasione storica, ora sta agli italiani”

Con la riforma della separazione delle carriere, ha aggiunto Meloni, “io penso che stiamo dando all’Italia, agli italiani e alla giustizia un’occasione storica: liberare la magistratura dai condizionamenti della politica, dalla mala pianta delle correnti, rafforzare la terzietà del giudice. Sono norme di buonsenso che credo siano condivise dalla maggioranza degli italiani, anche da diversi esponenti politici dell’opposizione. E quindi vedremo, io la parte mia l’ho fatta. Quella riforma arriverà al cospetto del popolo e dovrà essere il popolo a dire come la pensa“.

Meloni su legge elettorale: “Sono per indicare nome premier sulla scheda”

La premier ha anche parlato del sistema elettorale, affermando: “Io non sono contro la legge elettorale. Sarei per dire sì all’indicazione del premier sulla scheda elettorale“. Prima, però, ha detto, occorre “fare la riforma del premierato, che andrà avanti”.

“Per Renzi aspiro al Colle? Faccio la premier, mi basta e avanza”

Sulle parole dell’ex premier Matteo Renzi, secondo il quale Meloni aspirerebbe a diventare presidente della Repubblica in futuro, la premier ha detto: “Il problema di quelli che hanno pensato solo a che incarico dovessero ricoprire è che credono che gli altri la pensino come loro. Faccio il presidente del Consiglio, mi basta e mi avanza“.