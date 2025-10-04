Elezioni Regionali Calabria 2025, sfida finale Occhiuto-Tridico tra comizi e grandi leader

Centrodestra e centrosinistra chiudono la campagna con promesse, attacchi e appelli al voto

Ultime ore di campagna elettorale in Calabria, che andrà alle urne domenica e lunedì per eleggere il nuovo presidente di Regione. Palchi di chiusura e ultime iniziative prima del silenzio elettorale, con i leader nazionali arrivati per sostenere i due principali candidati in corsa.

Centrodestra: Occhiuto in cerca di riconferma

Dopo la vittoria nelle Marche, il centrodestra punta al “2-0” con la riconferma del governatore uscente Roberto Occhiuto. Martedì, sul palco di Lamezia Terme, erano con lui la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Oggi, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI, attraversa la regione con un mini tour da Vibo Valentia a Catanzaro. In serata, il comizio finale della Lega a Reggio Calabria, con Salvini e il vice Roberto Vannacci.

Centrosinistra: Tridico punta al sorpasso

Il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, tenta la conquista della Regione con un’ampia coalizione. A Corigliano, al suo fianco, il presidente M5S Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein in collegamento. La coalizione progressista promette la “riconquista della Calabria”, con un appello al cambiamento e forti critiche a Occhiuto.

Scontro di visioni: cambiamento vs continuità

Tridico chiama i cittadini alla “battaglia del cambiamento”, mentre Occhiuto rivendica i risultati ottenuti e attacca la sinistra: “Parlano di redditi e assunzioni, ma la Calabria ha bisogno di dignità e forza”. I due candidati incarnano due visioni contrapposte della Regione e del suo futuro.

Temi nazionali nei comizi: immigrazione, scioperi e Ponte sullo Stretto

Sul palco della Lega, ampio spazio ai temi nazionali. Vannacci attacca l’immigrazione e accusa la sinistra di ostacolare le misure contro la clandestinità. Salvini difende il progetto del Ponte sullo Stretto, definendolo “l’opera anti-‘ndrangheta”, e torna sul suo processo legato al caso Open Arms. Durante l’evento, si registrano contestazioni da parte di manifestanti pro-Palestina.

Il fronte progressista tra Palestina, Flotilla e sanità

A Rossano, la questione palestinese diventa centrale. Accanto a Tridico intervengono esponenti di partiti alleati, tra cui Davide Faraone (Italia Viva) e Maurizio Acerbo (Rifondazione). Collegamenti video con Marco Croatti, senatore M5S rientrato dalla Flotilla, e con Schlein. I leader progressisti parlano di Gaza, ma anche delle priorità locali: Tridico propone un piano di assunzioni per la sanità e la sospensione del bollo auto.

Appelli finali e clima di attesa

Nel rush finale, Conte presenta Tridico come l’alternativa morale: “Di là c’è chi vi costringe al voto per ambizione personale”. Schlein, in diretta, incita: “Ti vogliamo presidente”. Entrambi i leader insistono sulla possibilità di vittoria. “Evviva la Calabria, evviva l’Italia antifascista”, conclude Schlein. Ora, la parola passa agli elettori.