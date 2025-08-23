Regionali Calabria 2025, ufficiale Tridico: si candida alla presidenza

E’ ufficiale, Pasquale Tridico è il nuovo candidato della colazione del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria 2025 che si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre. L’ex presidente dell’Inps, attualmente europarlamentare del Movimento 5 Stelle, aveva già sciolto le riserve qualche giorno fa e affermando di essere pronto a scendere in campo dopo le dimissioni anticipate del governatore, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione.

Il via libera definitivo a Tridico è arrivato dal tavolo di coalizione, con segretari regionali e rappresentanti locali, che comprende 12 sigle. Insieme a Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra, alla riunione di Lamezia Terme anche gli esponenti di Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, Azione, +Europa, Pri, Mezzogiorno Federato, Rifondazione comunista e Demos.

“Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza. Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita”, aveva scritto Tridico su Facebook.

Il post-appello di Tridico ai calabresi

Nel lungo post, l’ex presidente dell’Inps si era rivoto direttamente ai cittadini calabresi. “Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria, la mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità”.

“La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare”.

Fico: “Tridico competente e serio, è tempo di svolta con M5S”

“Pasquale Tridico è una persona competente, seria, una persona perbene. Ama profondamente la sua terra e sono certo che metterà tutto l’impegno e la passione civile che lo contraddistinguono al servizio dei calabresi e della Calabria. Si è sempre speso per una società più giusta, per un lavoro più dignitoso, per i diritti, per una crescita sostenibile. È tempo di una svolta per la Calabria e con Pasquale e il Movimento 5 Stelle si potranno scrivere nuove pagine per questa straordinaria regione. È dal rilancio del Mezzogiorno che deve ripartire il nostro Paese. Avanti tutta!”. Lo scrive su Facebook l’ex presidente della Camera Roberto Fico.