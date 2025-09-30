Calabria, Salvini: "Sono convinto che stravinceremo"

“Sono convinto che lunedì sera, se nelle Marche abbiamo vinto con otto punti di vantaggio, se voi farete nei prossimi giorni con entusiasmo e col sorriso quello che state facendo adesso, noi lunedì sera in Calabria non vinciamo, stravinciamo le elezioni regionali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro”.

“In questa straordinaria piazza non mi interessa cosa fate nella vostra vita privata. Quello che però difenderò fino a che campo è il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà, il diritto a crescere con una mamma e un papà”, ha detto il leader leghista in un altro passaggio del suo discorso.