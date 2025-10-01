Ucraina, Meloni: “Droni? Guardare non solo il fianco Est ma anche il fianco Sud”

“La Russia credo abbia la necessità di non far notare il fatto che c’era un’offensiva estiva e quella offensiva è fallita. Ciò nonostante credo che noi dobbiamo avere sangue freddo, che non dobbiamo rispondere alle provocazioni ma dobbiamo attrezzarci, questo sì”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen. “Una cosa che va detta sui droni: dobbiamo ricordarci i confini dell’Alleanza sono molto estesi, per cui se facciamo l’errore di guardare solo al fianco Est dimenticandoci del fianco Sud rischiamo di non essere risolutivi” ha aggiunto la presidente del Consiglio.