Regionali Marche, Acquaroli: "Grazie a governo, al fianco dei nostri territori"

“Grazie a tutti. È stata una sfida per affrontare problemi non risolti. Abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa e proseguiremo”. Lo ha detto Francesco Acquaroli nella sua sede elettorale ad Ancona, dopo la rielezione a governatore delle Marche. “Grazie alle energie della società civile che rispetto a cinque anni fa si sono aggiunte. Grazie a tutto il Governo che in questi anni ha ascoltato la Regione Marche: ha saputo essere a fianco dei nostri territori. Sono orgoglioso di essere amico del presidente del Consiglio Meloni, abbiamo lavorato tanto insieme da tanti anni, il lavoro fatto col governo qua è stato importante ma c’è anche il lavoro sul territorio fatto con la squadra, il gioco di squadra vince sempre”, ha affermato Acquaroli.