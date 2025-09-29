Regionali Marche 2025, exit poll: Acquaroli avanti su Ricci. Affluenza definitiva al 50,01% – La diretta

Sono sei i candidati ma la sfida è tra il presidente uscente, esponente di FdI, e l’europarlamentare dem

Regionali Marche 2025, urne chiuse alle 15 di lunedì 29 settembre. Si è votato per rinnovare il Consiglio Regionale e per eleggere il nuovo governatore. La sfida che si profila è quella tra il candidato di centrodestra e presidente uscente Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).