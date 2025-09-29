Regionali Marche 2025, exit poll: Acquaroli avanti su Ricci. Affluenza definitiva al 50,01% – La diretta

Regionali Marche 2025, urne chiuse alle 15 di lunedì 29 settembre. Si è votato per rinnovare il Consiglio Regionale e per eleggere il nuovo governatore. La sfida che si profila è quella tra il candidato di centrodestra e presidente uscente Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).
Stando alla seconda proiezione Swg per La7 per le elezioni regionali nelle Marche, con una copertura del 18% del campione, il candidato del centrodestra e governatore uscente, Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52,2% mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, è al 44,5%.
Quando sono state scrutinate tutte le sezioni della regione, l’affluenza definitiva nelle Marche risulta essere del 50,01%. Di seguito l’affluenza città per citta: Ancona 50,41% (precedente 60,50%); Ascoli Piceno 48,97% (precedente 57,7%); Fermo 51,22% (precedente 61,2%); Macerata 47,02% (precedente 56,6%); Pesaro Urbino 52,38% (precedente 62,3%). C
Secondo la prima proiezione Swg per La7 per le elezioni regionali nelle Marche, con una copertura del 6% del campione, il candidato del centrodestra e governatore uscente, Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52% mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, è al 45%
È del 49,97% l’affluenza parziale alle elezioni regionali delle Marche. Il dato si riferisce allo spoglio di 872 seggi su 1572.
Secondo l’instant poll realizzato da Youtrend per Skytg24, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci sono a parità di preferenze ricevute, in una forbice tra il 46 e il 50%.
Secondo il primo exit poll di Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marche Francesco Acquaroli ha raccolto preferenze tra il 48 e il 52% mentre quello di centrosinistra Matteo Ricci tra il 46 e il 50%. La candidata Lidia Mangani del Partito Comunista Italiano tra lo zero e il 2%.Questi i risultati con una copertura del campione all’82%.
A urne chiuse, secondo il primo instant poll di Swg per La7 (sull’85% del campione) per le elezioni regionali delle Marche, il candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, è avanti tra il 48,5% e il 52,5%, mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, si attesta tra il 45,5% e il 49,5%.
Si sono chiusi alle 15 i 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri. In totale erano 1 milione e 325.689 gli elettori chiamati alle urne per eleggere l’undicesimo presidente della Regione e i 30 consiglieri della dodicesima legislatura.