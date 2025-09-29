Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 29 settembre 2025

Ultima ora

Regionali Marche 2025, exit poll: Acquaroli avanti su Ricci. Affluenza definitiva al 50,01% – La diretta

Regionali Marche 2025, exit poll: Acquaroli avanti su Ricci. Affluenza definitiva al 50,01% – La diretta
Francesco Acquaroli e Matteo Ricci (foto LaPresse)
LaPresse
LaPresse
,

Sono sei i candidati ma la sfida è tra il presidente uscente, esponente di FdI, e l’europarlamentare dem

Regionali Marche 2025, urne chiuse alle 15 di lunedì 29 settembre. Si è votato per rinnovare il Consiglio Regionale e per eleggere il nuovo governatore. La sfida che si profila è quella tra il candidato di centrodestra e presidente uscente Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Regionali Marche 2025, lo spoglio in diretta
Affluenza, exit poll e risultati delle elezioni regionali nelle Marche
Inizio diretta: 29/09/25 15:00
Fine diretta: 29/09/25 23:59
II proiezione Swg-La7, Acquaroli al 52,2% e Ricci al 44,5%

Stando alla seconda proiezione Swg per La7 per le elezioni regionali nelle Marche, con una copertura del 18% del campione, il candidato del centrodestra e governatore uscente, Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52,2% mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, è al 44,5%. 

Affluenza definitiva al 50,01%

Quando sono state scrutinate tutte le sezioni della regione, l’affluenza definitiva nelle Marche risulta essere del 50,01%. Di seguito l’affluenza città per citta: Ancona 50,41% (precedente 60,50%); Ascoli Piceno 48,97% (precedente 57,7%); Fermo 51,22% (precedente 61,2%); Macerata 47,02% (precedente 56,6%); Pesaro Urbino 52,38% (precedente 62,3%). C

 I proiezione Swg-La7, Acquaroli avanti con 52%, Ricci al 45%

Secondo la prima proiezione Swg per La7 per le elezioni regionali nelle Marche, con una copertura del 6% del campione, il candidato del centrodestra e governatore uscente, Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52% mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, è al 45%

Affluenza parziale (872 seggi su 1572) al 49,97%

È del 49,97% l’affluenza parziale alle elezioni regionali delle Marche. Il dato si riferisce allo spoglio di 872 seggi su 1572.

Instant poll Youtrend-Sky, testa a testa Acquaroli-Ricci 46-50%

Secondo l’instant poll realizzato da Youtrend per Skytg24, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci sono a parità di preferenze ricevute, in una forbice tra il 46 e il 50%.

 I exit poll Opinio-Rai, Acquaroli 48-52%, Ricci 46-50%

Secondo il primo exit poll di Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marche Francesco Acquaroli ha raccolto preferenze tra il 48 e il 52% mentre quello di centrosinistra Matteo Ricci tra il 46 e il 50%. La candidata Lidia Mangani del Partito Comunista Italiano tra lo zero e il 2%.Questi i risultati con una copertura del campione all’82%.

Primo instant poll Swg-La7, Acquaroli avanti 48,5-52,5% e Ricci 45,5-49,5%

A urne chiuse, secondo il primo instant poll di Swg per La7 (sull’85% del campione) per le elezioni regionali delle Marche, il candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, è avanti tra il 48,5% e il 52,5%, mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, si attesta tra il 45,5% e il 49,5%. 

Urne chiuse nei 1.572 seggi elettorali

Si sono chiusi alle 15 i 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri. In totale erano 1 milione e 325.689 gli elettori chiamati alle urne per eleggere l’undicesimo presidente della Regione e i 30 consiglieri della dodicesima legislatura.  

© Riproduzione Riservata