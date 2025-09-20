Meloni: “Promozione da Fitch conferma percorso giusto del governo”

“L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti“. Lo dichiara la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che l’agenzia di rating Fitch ha alzato il rating del nostro Paese a BBB+ con outlook stabile.

La promozione da Fitch ottenuta dall’Italia “è un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti”, aggiunge Meloni, che conclude: “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono – crescita, debito, sostenibilità – ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”.

Speranzon (FdI): “Riconosciuta serietà scelte governo Meloni”

“L’upgrade del rating dell’Italia deciso da Fitch rappresenta un risultato straordinario che premia la linea di serietà, responsabilità e visione perseguita dal Governo guidato da Giorgia Meloni. La maggiore fiducia espressa dai mercati internazionali è il segno tangibile che le politiche fiscali adottate, unite a una strategia di crescita solida e credibile, stanno producendo effetti concreti”. Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon. “Fitch ha riconosciuto non solo il miglioramento dei conti pubblici e la riduzione del deficit oltre le previsioni, ma anche la stabilità politica e lo slancio riformatore che contraddistinguono questa stagione di governo, in netto contrasto con l’instabilità ed i continui cambiamenti di rotta del passato. La diminuzione del debito, la solidità della base imponibile che cresce grazie all’aumento di oltre un milione di occupati e la capacità di sostenere la crescita senza compromettere l’equilibrio dei conti sono tratti distintivi di un’Italia che torna protagonista e credibile a livello internazionale. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che conferma la bontà delle scelte del Governo Meloni: meno spesa improduttiva, più sostegno a famiglie e imprese, più serietà e più crescita. Ed è significativo che persino Fitch sottolinei come i conti italiani, pur zavorrati dagli effetti terrificanti del superbonus voluto da 5stelle e sinistre, restino in ordine e proiettati verso un miglioramento costante: la prova evidente che quella misura scriteriata, che ha drogato la spesa pubblica e gonfiato il debito, ha prodotto un danno enorme all’Italia, e che oggi la serietà e le politiche del Governo Meloni stanno rimettendo in carreggiata la nazione. Continueremo su questa strada con determinazione”, ha concluso.

Forza Italia: “Fitch certifica credibilità e affidabilità del governo”

“Fitch promuove l’Italia: il rating sale e certifica la credibilità e l’affidabilità del governo. Arriva l‘ennesima conferma della fiducia dei mercati per la nostra politica economica e per la serietà nella gestione dei conti pubblici. L’Italia è sempre più protagonista, autorevole e capace di ispirare fiducia agli investitori internazionali”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

“La società di rating Fitch migliora la valutazione sull’Italia confermando il positivo andamento dei nostri conti pubblici e, più in generale, della nostra economia. L’azione del governo di centrodestra fa bene all’Italia. Migliora la reputazione del nostro Paese, migliora i nostri conti. Fa crescere l’occupazione. La sinistra catastrofista chieda scusa agli italiani e la smetta di denigrare un Paese che avanza e cresce, mentre altri importanti Paesi europei registrano battute d’arresto. Landini sciopera per ragioni ideologiche mentre dovrebbe andare sotto Palazzo Chigi ad applaudire il governo italiano di centrodestra”, dichiara invece il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.