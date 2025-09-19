Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+: outlook stabile

L’agenzia di rating Fitch ha annunciato di aver alzato il rating dell’Italia a BBB+, rispetto al precedente BBB. L’outlook sul Paese è stato definito stabile, segnalando una visione positiva sul medio periodo per l’economia italiana. Il miglioramento del giudizio riflette, secondo Fitch, i progressi in ambito economico e fiscale che hanno rafforzato la solidità del profilo finanziario dell’Italia.

Giorgetti: “Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada”

Soddisfazione da parte del governo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato positivamente il nuovo giudizio, affermando: “Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada”. Il rialzo del rating rappresenta un segnale di fiducia nei confronti della gestione economica italiana e potrebbe avere effetti positivi anche sui mercati finanziari e sul costo del debito pubblico.