La Russa: "Sanzioni Ue a Israele? Approvo ma non dimentichiamo il 7 ottobre"

“Credo che il governo non si sia tirato indietro nel dire che non è questo il modo che noi speravamo ci fosse nell’azione di Israele nella Striscia. Però ritengo che la domanda deve essere sempre messa in relazione a quello che Israele ha subito (il 7 ottobre, ndr). Per cui sono giuste anche le sanzioni, le approvo, ma nello stesso tempo non considero corretto dimenticare che questa drammatica, drammaticissima vicenda che coinvolge tanti innocenti parta da un’aggressione del genere“. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito alle sanzioni contro Israele proposte dalla Commissione Europea per la guerra nella Striscia di Gaza. Le sue parole a margine della presentazione del libro ‘Il Piano Mattei’ di Ruggero Razza a Palazzo Madama. “Dobbiamo pensare a cosa sarebbe successo anche in un’Italia molto meno reattiva di Israele“, prosegue La Russa, “se improvvisamente fossero arrivati in una fetta del nostro territorio dei terroristi a uccidere centinaia di persone e a catturarne altre. E in più, se qualcuno dopo avesse detto dopo ‘non dovete esistere, dal fiume fino al mare non ci deve essere Israele ma ci deve essere un altro Stato‘. Questo non giustifica gli eccessi, ma credo che non si possa analizzare questa vicenda senza partire da questo presupposto“.