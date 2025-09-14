Vigilanza Rai, la provocazione di Conte: “Parlamentari sui tetti per sbloccare riforma? Ragioniamo”

“Parlamentari sui tetti? Ci proviamo. Se salire sui tetti sbloccherà la situazione della riforma Rai che abbiamo presentato in adeguamento al regolamento europeo verrò da lei e glielo riconosco pubblicamente”. Così Giuseppe Conte, scherzando con Peter Gomez, direttore de ‘IlFattoQuotidiano.it’, alla festa del giornale a Roma, rispondendo alla provocazione dello stesso giornalista che gli ricordava che il Movimento del passato avrebbe forse messo in scena delle proteste più accese per denunciare l’attuale stallo della commissione di vigilanza Rai.