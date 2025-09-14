Marche, Leoni (FI): "Buon governo Acquaroli con nostra squadra"

“Mi auguro che le elezioni delle Marche confermino il buon governo di Francesco Acquaroli del centrodestra e di Forza Italia, dove la squadra di Forza Italia, capitanata a livello regionale da Francesco Battistoni, ha dato prova di buon governo, ha dato il proprio contributo all’amministrazione Acquaroli e sono sicuro che darà ancora il proprio contributo per rendere la vita dei marchigiani migliore”. Lo ha detto a LaPresse il leader di Forza Italia giovani Simone Leoni a margine di Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).