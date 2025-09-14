FI, Leoni: "Azzurra Libertà straordinaria, oltre 1.300 giovani"

Si è chiusa la tre giorni dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Azzurra Libertà, come ha detto a LaPresse il leader dei giovani forzisti, Simone Leoni è stata “straordinaria. Oltre 1.300 ragazzi e ragazze da tutta Italia sono venuti a proprie spese a San Benedetto per una 3 giorni all’insegna della politica, della militanza, del senso di comunità”. I giovani azzurri si sono confrontati con i rappresentanti delle istituzioni ed esponenti della società civile “perché questa generazione vuole essere protagonista del presente e farlo con contenuti, con tanta buona volontà, con umiltà, ma anche con grande tenacia”. Al termine di questa manifestazione “è rimasta la grande genuinità di ragazzi e ragazze che veramente, senza aver nulla indietro, sacrificano risorse, tempo, affetti per consentire a questa comunità di brillare. Quello che è rimasto dei contenuti è l’incredibile ricchezza di proposte dei ragazzi del movimento giovanile: sull’innovazione, la salute mentale, il nucleare, l’energia, le tasse e gli stipendi”, ha detto ancora Leoni che rilancia: “Daremo il nostro grande contributo alla campagna di Forza Italia insieme ad Antonio Tajani per rendere l’Italia un Paese migliore e più a misura di giovani”.