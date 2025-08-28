Medio Oriente, Tajani: “Pronti per coalizione a guida araba per costruire Stato Palestina”

(LaPresse) “Con l’Arabia Saudita condividiamo la posizione comune per il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e per la soluzione di due popoli e due stati” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani prima dell’incontro a Villa Madama a Roma con l’omologo saudita, Faisal Bin Farhan al Saud. “L’Arabia Saudita svolge un ruolo importante e svolgerà un ruolo importante una volta finita la guerra” continua il capo della Farnesina, “bisogna evitare questa carneficina e liberare tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas”. Italia pronta a una coalizione sotto l’egida dell’Onu a guida dell’Arabia Saudita o della Lega Araba? “Assolutamente sì. Ci sarà un lavoro congiunto per costruire uno Stato palestinese con una missione a guida araba e anche a guida Saudita. Siamo assolutamente pronti e favorevoli”.