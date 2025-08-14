Gaza, Tajani: "Contrari a operazione israeliana, Italia prosegue sostegno a palestinesi"

“L’Italia ancora una volta è in prima fila quando si tratta di aiutare le popolazioni che soffrono”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Ciampino prima dell’arrivo di uno dei voli speciali con i bambini palestinesi e i loro accompagnatori. Tajani, in merito all’attuale situazione a Gaza, ha ribadito che “il governo italiano ha espresso tutta la sua contrarietà al nuovo piano israeliano per Gaza” e al contempo continua ad invitare Hamas a liberare immediatamente “tutti gli ostaggi che sono nelle mani dell’organizzazione terroristica”.