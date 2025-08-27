Meloni su riforma Giustizia: "Andremo avanti nonostante giudici politicizzati"

Il governo andrà avanti con la riforma della Giustizia. Lo ribadisce Giorgia Meloni nel suo intervento al Meeting di Rimini. “Andremo avanti nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare”, le parole della presidente del Consiglio. “Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario al potere politico, come dice qualcuno male informato o più spesso in malafede, ma al contrario per rendere la giustizia più efficiente per i cittadini e meno condizionata dalla mala pianta delle correnti politiche e dei pregiudizi ideologici, per liberarla dalla politica”, ha concluso la premier.