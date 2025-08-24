Ucraina, Tajani: "Impegnati per costruire la pace, non demordere"

(LaPresse) Bisogna “costruire la pace. In questo momento siamo tutti impegnati per questo. Non è facile sia in Medioriente sia in Ucraina, però bisogna sempre non demordere. Dobbiamo andare avanti, lavorare, perché poi, quando ci sono delle idee giuste, vanno difese e bisogna combattere per loro. Ci vorrà tempo, ma alla fine vincerà la pace”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando al Meeting di Rimini, quest’anno dal titolo ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’. “I mattoni nuovi sono l’impegno di tutti quanti noi, le idee. Perché sono tante le persone di buona volontà, tanti i costruttori di pace. Alla fine, non prevalebunt (non prevarranno, ndr) quelli che vogliono distruggere la pace”.