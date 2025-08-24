Ucraina-Russia, le notizie del 24 agosto. Trump: “È ora di porre fine alla carneficina”

Secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, il Pentagono ha vietato all’Ucraina l’uso dei missili a lungo raggio Atacms per colpire obiettivi all’interno del territorio russo. La decisione, non annunciata pubblicamente, sarebbe attiva dalla tarda primavera e prevede una procedura di approvazione ad alto livello del Dipartimento della Difesa statunitense. Fonti interne riferiscono che, almeno in un’occasione, Kiev avrebbe tentato di impiegare gli Atacms contro la Russia, ma l’operazione sarebbe stata bloccata. Il provvedimento limita l’impiego di una delle armi più potenti nella guerra contro Mosca, suscitando interrogativi sulla strategia americana nel conflitto.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine a Papa Leone XIV per il sostegno all’Ucraina. “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine a Papa Leone per le parole di sostegno rivolte all’Ucraina in guerra. “Sono sinceramente grato a Sua Santita’ per le sue parole premurose, per la preghiera e per l’attenzione al popolo ucraino in mezzo a una guerra devastante”, ha scritto Zelensky in un messaggio su X. “Sono sinceramente grato a Sua Santità per le sue parole profonde, la sua preghiera e la sua attenzione al popolo ucraino in mezzo a una guerra devastante. Tutte le nostre speranze e i nostri sforzi sono rivolti al raggiungimento della pace tanto attesa dalla nostra nazione. Perché il bene, la verità e la giustizia prevalgano. Apprezziamo la leadership morale e il sostegno apostolico del Papa, ha scritto Zelensky in un messaggio su X. “Con un cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi in questo giorno della vostra festa nazionale. Desidero assicurarvi la mia preghiera per il popolo dell’Ucraina che soffre per la guerra, in particolare per tutti coloro che sono feriti, per coloro che sono afflitti dalla perdita di una persona cara e per coloro che sono privati della loro casa. Possa Dio stesso consolarli, possa rafforzare i feriti e concedere riposo eterno ai defunti. Supplico il Signore di muovere il cuore delle persone di buona volontà affinché taccia il clamore delle armi e si lasci il posto al dialogo, aprendo la strada per la pace per il bene di tutti”, si legge nel messaggio del Papa postato da Zelensky.
“Stiamo costruendo un’Ucraina che avrà abbastanza forza e potere per vivere in sicurezza e pace. Affinché in questa piazza, nella piazza della nostra indipendenza, sotto le nostre bandiere, sulla nostra terra, i nostri figli e nipoti celebrino il Giorno dell’Indipendenza. In pace. In tranquillità. Con fiducia nel futuro. Con rispetto. E con gratitudine verso tutti coloro che hanno difeso l’Ucraina in questa guerra per l’indipendenza, che hanno avuto successo e che hanno vinto. Vale la pena vivere per un tale obiettivo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio girato a Maidan Nezalezhnosti, piazza dell’Indipendenza a Kiev, diffuso in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, che si celebra il 24 agosto in ricordo della dichiarazione di indipendenza dall’Urss nel 1991. “Buona festa a voi, grande popolo di un grande Paese. Buon Giorno dell’Indipendenza, gloria all’Ucraina”, aggiunge Zelensky.
“Sono pronto a collaborare con lei per guidare le nostre relazioni bilaterali verso uno sviluppo costante e duraturo e per apportare maggiori benefici ai popoli di entrambi i Paesi”. Così Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, in un messaggio inviato al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, pubblicato dal presidente ucraino sui suoi canali social. “Cina e Ucraina – scrive Xi – vantano una tradizionale amicizia. Negli ultimi 33 anni dall’instaurazione dei rapporti diplomatici, le relazioni tra Cina e Ucraina si sono sviluppate costantemente e la cooperazione in vari settori ha prodotto risultati notevoli”. A commento del messaggio ricevuto dal presidente cinese, Zelensky scrive: “Apprezzo le congratulazioni del Presidente Xi Jinping in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina e sottolineo il nostro interesse nello sviluppo di un dialogo bilaterale a lungo termine, nel rispetto reciproco e per il bene della pace, della stabilità e della prosperità”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky un messaggio per il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, ricorrenza celebrata il 24 agosto. Nel messaggio Trump esprime “le mie congratulazioni e i miei più calorosi auguri a lei e al coraggioso popolo ucraino. Lo spirito incrollabile del popolo ucraino e il coraggio del vostro Paese ispirano molti. Mentre celebrate questo giorno importante, sappiate che gli Stati Uniti rispettano la vostra lotta, onorano i vostri sacrifici e credono nel vostro futuro come nazione indipendente. Ora – aggiunge Trump è il momento di porre fine a queste uccisioni insensate. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziato che porti a una pace duratura e duratura che ponga fine allo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina”. Pubblicando sulle sue pagine social il messaggio, Zelensky commenta: “Grazie al presidente degli Stati Uniti per le sue sentite congratulazioni per il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. Apprezziamo le sue gentili parole per il popolo ucraino e ringraziamo gli Stati Uniti per essersi schierati al fianco dell’Ucraina nel difendere ciò che è più prezioso: indipendenza, libertà e pace garantita. Crediamo che lavorando insieme possiamo porre fine a questa guerra e raggiungere una vera pace per l’Ucraina”.
I soldati ucraini del battaglione di sistemi senza pilota ‘Rugby Team’ della 129esima Brigata fucilieri motorizzata hanno issato ieri bandiere blu-gialle nelle terre di etnia Ucraina nei villaggi di Gornal e Guyevo, nella regione russa di Kursk. Lo riferisce Ukrainska Pravda. Un gesto simbolico nel giorno della bandiera nazionale dell’Ucraina. Le bandiere “ora sventolano su Gornal e Guyevo, come segno di invincibilità, come promemoria per il nemico: l’Ucraina ricorda sempre e restituisce ciò che è suo”, ha rimarcato il battaglione.
Un drone ucraino è stato abbattuto nella notte nei pressi della centrale nucleare di Kursk, in Russia. Lo ha riferito l’amministrazione della centrale nucleare, citata da Meduza, spiegando che, “quando è caduto, il dispositivo è esploso, danneggiando il trasformatore che lo alimentava”. Un incendio è scoppiato per la caduta di detriti vicino alla centrale nucleare, è stato spento, ma ha causato lo scarico del 50% dell’unità n. 3 della centrale, ha riferito la centrale nucleare. Non ci sarebbero vittime e il livello di radioattività nella centrale non sarebbe cambiato.
Due persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco di droni ucraini nella regione di Bryansk, in Russia. A riferirlo, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, è il governatore dell’oblast di Bryansk, Alexander Bogomaz. Il drone avrebbe colpito un’auto a bordo della quale viaggiavano le due persone rimaste ferite.
Nella notte 95 droni ucraini sono stati abbattuti nelle regioni russe. A riferirlo è il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dalla Tass. In particolare, durante la notte 10 droni sarebbero stati abbattuti sul porto di Ust-Luga nell’oblast di Leningrado, ha riferito il governatore; altri 9 droni sono stati abbattuti nella regione di Smolensk, senza che si registrassero vittime.