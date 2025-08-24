Ucraina-Russia, le notizie del 24 agosto. Trump: “È ora di porre fine alla carneficina”

Secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, il Pentagono ha vietato all’Ucraina l’uso dei missili a lungo raggio Atacms per colpire obiettivi all’interno del territorio russo. La decisione, non annunciata pubblicamente, sarebbe attiva dalla tarda primavera e prevede una procedura di approvazione ad alto livello del Dipartimento della Difesa statunitense. Fonti interne riferiscono che, almeno in un’occasione, Kiev avrebbe tentato di impiegare gli Atacms contro la Russia, ma l’operazione sarebbe stata bloccata. Il provvedimento limita l’impiego di una delle armi più potenti nella guerra contro Mosca, suscitando interrogativi sulla strategia americana nel conflitto.

