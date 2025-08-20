Regionali Calabria 2025, Tridico scende in campo: “Disponibile a candidarmi”

Pasquale Tridico scioglie la riserva. L’ex presidente dell’Inps è pronto a correre per la presidenza della Regione Calabria alle elezioni in programma il 5 e 6 ottobre, dopo le dimissioni anticipate del governatore, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione. “Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza. Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita”, scrive l’europarlamentare M5S su Facebook.

Il post-appello di Tridico ai calabresi

Nel lungo post, l’ex presidente dell’Inps si rivolge direttamente ai cittadini calabresi. “Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria, la mia storia – scrive nell’incipit – inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità”.

“La Calabria – conclude – non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi.

È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare”.

Conte: “M5S mette a disposizione candidatura Tridico”

“In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi”. Lo scrive in una nota il presidente del M5S Giuseppe Conte. “Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Da qui si partirà con le altre forze di colazione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento. Questa – aggiunge – è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S hanno ben chiara l’opportunità che si ha oggi di voltare pagina”.

Pd Calabria: “Pronti a lavorare per unità coalizione”

“Il Partito democratico della Calabria è pronto a lavorare per l’unità della coalizione con autorevolezza e coraggio, assumendosi fino in fondo la responsabilità di dare una prospettiva nuova e concreta alla nostra regione. Per questo è convocata la direzione regionale per venerdì prossimo. Il tempo delle attese è terminato, la Calabria ha bisogno di una proposta di governo credibile, forte e testardamente unitaria”, si legge in una nota diffusa dopo la riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito democratico, allargata ai parlamentari e al gruppo regionale, svoltasi oggi a Lamezia Terme.

“Nel corso dell’incontro – si spiega – si è fatto il punto sul lavoro svolto per la costruzione di una coalizione larga e plurale che ha portato attorno a un tavolo tutte le forze che si riconoscono nell’alternativa alla destra. Il serio e responsabile lavoro che avevamo messo in campo ha consentito di aprire un dialogo autentico e di affermare un metodo inclusivo, soprattutto di fronte alle dimissioni farsa del presidente Occhiuto, che hanno confermato, ancora una volta, la fragilità e l’inaffidabilità della destra al governo della Calabria. In questa fase il Partito Democratico ha messo in campo generosità e senso di responsabilità, anteponendo l’interesse collettivo a ogni logica di parte, per favorire la più ampia convergenza possibile. La costruzione dell’alternativa, infatti, passa dalla unità della coalizione che è e resta l’obiettivo prioritario. Ora, però, è il momento di compiere un passo in avanti. Quello decisivo”.