Ucraina, Meloni a Washington: “Si aprono spiragli di dialogo”

La premier incontra gli altri leader europei e Zelensky prima del faccia a faccia alla Casa Bianca tra Trump e il presidente ucraino

È “una giornata importante, dopo 3 anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo che pretendeva la capitolazione di Kiev. Oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Washington, prima di recarsi all’ambasciata ucraina per l’incontro pre-vertice con gli altri leader europei e Volodymyr Zelensky, e in seguito alla Casa Bianca. Una giornata cruciale che prevede il faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Zelensky, tre giorni dopo l’incontro di Anchorage, in Alaska, tra l’inquilino della Casa Bianca e il presidente russo, Vladimir Putin.

Meloni: “Unità dell’Occidente strumento per costruire la pace”

Per la pace in Ucraina si aprono “spiragli di dialogo” e questo è possibile perché “c’è una situazione di stallo sul campo” che è stata “costruita dal coraggio degli ucraini ma anche dal sostegno unito che l’occidente garantito in questi anni alla nazione aggredita”, ha aggiunto la presidente del Consiglio dalla capitale degli Stati Uniti, sottolineando che “l’unità dell’Occidente è anche lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia”.

Nel sostegno a Kiev – ha detto ancora l’inquilina di Palazzo Chigi – “l’Italia c’è come c’è sempre stata in questi 3 anni e mezzo, noi siamo al fianco dell’Ucraina”.

Meloni: “Esplorare tutte le soluzioni possibili”

“Non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra e di costruire la pace”, ha detto ancora l’inquilina di Palazzo Chigi prima del vertice alla Casa Bianca. È necessario “esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni e l’Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che già ha dimostrato di saper garantire in questi mesi”, ha concluso la presidente del Consiglio.

Meloni: “Sulle garanzie di sicurezza si parte dalla proposta italiana”

L’Italia “sostiene gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti” ed è stata chiamata a prendere parte al vertice di Washington “per il nostro contributo di proposte di diplomazia”, ha aggiunto Meloni, dicendosi “contenta che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate a quello che che è l’articolo 5 della Nato. Chiaramente, su questo bisogna costruire, bisogna lavorare e penso che il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante”, ha concluso la premier parlando con i giornalisti prima del vertice.

La giornata della premier a Washington

L’aereo della premier Meloni è atterrato all’alba alla base Andrews, in Maryland, l’installazione militare nei pressi di Washington, dove atterrano i voli di Stato dei leader stranieri in visita nella capitale Usa. La presidente del Consiglio sarà alla Casa Bianca a partire dalle 12 (le 18 in Italia) insieme agli altri leader europei e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro multilaterale col presidente Donald Trump è in programma dalle 15 (le 21 in Italia).

Il bilaterale Trump-Zelensky, poi l’incontro con i leader europei

La Casa Bianca ha reso noto il programma degli incontri che il presidente Donald Trump avrà nel corso della giornata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei volati a Washington, tra i quali la premier Giorgia Meloni. L’arrivo di questi ultimi alla Casa Bianca è previsto per le 12 (le 18 in Italia); a seguire, alle 13 (le 19 in Italia) sarà la volta del leader ucraino, che sarà accolto da Trump. L’inizio del bilaterale tra il presidente Usa e Zelensky è in programma alle 13.15 (le 19.15 in Italia). Alle 14.15 (le 20.15 in Italia), Trump saluterà i leader europei, con i quali ci sarà una foto di famiglia. Alle 15 (le 21 in Italia) avrà inizio l’incontro multilaterale con i leader europei.