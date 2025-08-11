Incontro Putin-Trump, Salvini: “Von der Leyen potrebbe portare da bere”

“Penso che al summit Putin-Trump von der Leyen può portare da bere, non di più”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un incontro al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, parlando del vertice previsto a Ferragosto in Alaska per arrivare ad una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina.

“Fiducia che Trump riesca a fare quello che Ue non riesce”

“Ho fiducia che Trump riesca a fare quello che l’Europa in questi tre anni e mezzo non è riuscita a fare“, ha aggiunto. “Non so come andrà. Ma mettere attorno ad un tavolo i due contendenti è già una notizia buona. Metterli al tavolo per convincerli, se non a costringerli, a trovare un accordo: quindi ci credo. Mi spiace che gran parte della stampa italiana – ha proseguito il ministro – preannunci il fallimento quattro giorni prima di un vertice che spero possa essere risolutivo. Non so come andrà, ma avere un incontro piuttosto che non averlo è già una buona notizia. Se poi troveranno un accordo e risparmieranno vite e altri mesi o anni di guerra, sarà una notizia eccezionale. Chi attacca Trump prima del tempo – ha concluso Salvini – dovrebbe quanto meno aspettare“.