Ex Ilva, Bitetti ritira le dimissioni: “Legate a proteste violente non a problemi di tenuta politica”

“Ho ritirato le dimissioni, sono andato in questura e ho depositato una querela per i fatti del 28 luglio. Non accetto quei metodi e vanno combattute. Le dimissioni sono state legate solo ed esclusivamente a quell’episodio. Volevo rappresentare con un gesto eclatante che queste misure, queste forme di protesta vanno condannate: le proteste vanno certamente sempre ascoltate ma gesti di violenza, minacce e intimidazioni assolutamente no”. Lo ha detto il sindaco di Taranto Piero Bitetti prima di entrare al Mimit per la riunione sull’ex Ilva, spiegando che dietro le sue dimissioni “non ci sono motivi di carattere politico. Ho un documento sottoscritto dall’intera maggioranza che mi dà un mandato” e “non ci sono dubbi di sorta sulla tenuta della coalizione”.