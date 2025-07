Ex Ilva, si dimette il sindaco di Taranto Piero Bitetti

Pietro Bitetti si è dimesso dalla carica di sindaco di Taranto dopo una riunione in Comune sull’ex Ilva, in vista del Consiglio comunale in programma il prossimo 30 luglio, per ‘inagibilità politica”. È quanto si apprende da fonti della coalizione che lo sostiene. Bitetti è stato contestato da cittadini e associazioni all’esterno del Comune dopo la riunione sull’ex Ilva. Bitetti è stato eletto lo scorso mese di giugno, battendo al ballottaggio Fracesco Tacente della coalizione di centrodestra