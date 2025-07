Urso: "Italia e Marche saranno polo dell'elettrodomestico"

“Le Marche sono il cuore del Made in Italy. Io stesso, nel precedente mandato al commercio con l’estero, ho spesso supportato le missioni, per esempio quelle dell’allora governatore Spacca, per quanto riguarda il mercato della Russia per il settore calzaturiero ma anche per altri mercati. So bene che le Marche rappresentano oggi uno dei principali polmoni del made in Italy e per questo abbiamo lavorato intensamente col presidente Acquaroli per tutelare l’elettrodomestico e ci siamo riusciti”. A dirlo è il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento ‘Spazio Made in Italy’ organizzato dai gruppi di Camera e Senato di FdI a Senigallia (Ancona). Su questo Urso è tornato sull’argomento, con i giornalisti, come già fatto nel suo intervento e a maggio durante la visita a Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno) nella visita agli stabilimenti Beko: “Devo dire che in molti lo ritenevano impossibile, mantenere tutti gli stabilimenti. Con investimenti significativi che ci consentiranno di essere sempre più competitivi a livello globale, l’Italia e quindi le Marche diventeranno il polo dell’elettrodomestico europeo, soprattutto per i prodotti di alta gamma e di qualità