La mattina a Fabriano (Ancona) e poi nel pomeriggio nello stabilimento simbolo di Comunanza (Ascoli Piceno)

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso oggi nelle Marche, accompagnato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dopo Fabriano (Ancona), ha voluto fa tappa anche allo stabilimento Beko di Comunanza (Ascoli Piceno) ed incontrare i lavoratori. La fabbrica, dove si costruiscono lavatrici e asciugatrici, era indicata tra quelle destinante alla chiusura secondo il piano di riorganizzazione in Italia presentato dalla multinazionale degli elettrodomestici turca, ma grazie al determinante intervento del Governo la chiusura è stata scongiurata.

Le parole del ministro: la risoluzione di questa vertenza sarà un modello

“Un traguardo che sembrava irraggiungibile – ha detto il Ministro Urso -. Sembrava impossibile salvare Comunanza, invece tutti insieme ci siamo riusciti. La risoluzione di questa vertenza sarà un modello per le altre che stiamo affrontando nel Paese. Sono qui per ringraziare i lavoratori e le lavoratrici di questo stabilimento per non aver mai mollato . È stato il Sistema Italia a tutti i livelli, dal Governo alla Regione e ai Sindacati, che si è mosso a tutela di questo sito e di tutti gli altri del gruppo, con investimenti importanti, per oltre 300 milioni di euro, secondo un principio fondamentale: nessun licenziamento”. Il ministro ha ricordato le fasi cruciali del salvataggio dello stabilimento marchigiano: “Ricordo bene quando a Istanbul incontrai i titolari della grande famiglia Koç, la più importante famiglia industriale turca, che ha realizzato questo investimento. Spiegai quali erano per noi gli obiettivi prioritari: mantenere attivi tutti gli stabilimenti, salvare Comunanza, nessun licenziamento. Dalla prima risposta capii che ce l’avremmo fatta. Poi i tecnici hanno lavorato per tutta la giornata, non abbiamo mollato di un millimetro e alla fine ho potuto telefonare al governatore Acquaroli con cui era in contatto costante e dirgli: Comunanza è salva. Ora il nostro impegno proseguirà quotidianamente per monitorare gli investimenti di Beko, rimuovere eventuali ostacoli e garantire un futuro a questi stabilimenti”. Più in generale Urso ha poi sottolineato l’esigenza di “agire in Europa per tutelare la produzione comunitaria, preservando chi, come noi, rispetta regole ambientali e sociali rigorose. Chiediamo parità di condizioni per chi produce in Europa rispetto a chi, fuori dal continente, non rispetta alcuna norma. Siamo convinti e Beko l’ha capito, che l’Italia possa diventare la piattaforma produttiva dell’elettrodomestico in Europa. Mentre altrove si chiude, qui si investe”.

La soddisfazione del presidente: continueremo a lavorare

“Oggi visitiamo uno stabilimento che all’inizio della trattativa doveva chiudere, ma non chiuderà perché il Governo Meloni è riuscito ad impedirlo”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che ha aggiunto: “Siamo ben consapevoli di cosa rappresenti questo stabilimento in questa area e non solo: abbiamo segnato un risultato importante sul quale dobbiamo continuare a vigilare affinchè gli impegni presi con l’accordo sottoscritto al tavolo nazionale vengano rispettati nel più breve tempo possibile. La trattativa è stata estenuante: abbiamo messo in campo tutte le risorse diplomatiche a nostra disposizione e ringrazio il territorio e in particolare il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi, i lavoratori e i sindacati, la cui collaborazione è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo che rappresenta anche un orizzonte di sviluppo per la manifattura marchigiana. Incontreremo nei prossimi giorni le rappresentanze sindacali di Fabriano per concordare e mettere in campo tutte le risorse e le opportunità di formazione che la Regione è in grado di offrire e per individuare le iniziative più utili a sostegno del gruppo industriale e del rilancio occupazionale. Allo stesso tempo continueremo a lavorare per migliorare i collegamenti infrastrutturali e rendere questo territorio sempre più appetibile e connesso – ha concluso -. Ringrazio il ministro e il sottosegretario Bergamotto ancora una volta per aver avuto la determinazione e la forza di difendere queste realtà così preziose per il nostro territorio che vanta decenni di storia industriale e rappresenta l’eccellenza della manifattura italiana”.

L’incontro con il territorio

Al termine della visita il ministro Urso e il presidente Acquaroli hanno incontrato tutti i sindaci del circondario che hanno condiviso la battaglia con Comunanza.

