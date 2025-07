Gaza, Tajani: "Salvini premiato? Non devo commentare, posizione governo è nota"

“Io non devo commentare i premi che danno al ministro Salvini. La posizione ufficiale del governo è quella espressa ieri attraverso la firma di un documento al quale hanno aderito altri 27 Paesi, quindi immediata cessazione delle attività belliche e immediata liberazione, senza condizioni, degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Questo è uno strumento fondamentale per arrivare al cessate il fuoco. Noi abbiamo detto in modo molto chiaro come la pensiamo, inutile ripetere. Il documento è stato firmato ieri e parla in maniera chiara”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Senato commentando l’assegnazione del premio Italia-Israele al leder della lega Matteo Salvini.