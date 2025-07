Regionali, Tajani: "Uniti in tutte le regioni. Appena possibile altro vertice"

“C’è unità sui candidati? Il Centrodestra è compatto dal 1994. Andiamo sempre insieme e mi dispiace per chi pensa che se c’è un tema sul quale non c’è condivisione, la maggioranza si divide. Siamo partiti diversi e possono esserci temi sui quali non siamo d’accordo, ma sul programma di governo siamo uniti e andiamo avanti. Ci presenteremo uniti al primo voto, che sarà quello delle Marche, ci presenteremo uniti in tutte le regioni e ci presenteremo uniti alle prossime politiche. Siamo convinti si possa vincere“. Lo dichiara il vicepremier Antonio Tajani, rispondendo alle domande sui candidati del centrodestra alle regionali a margine di un voto in Senato.

“Quando ci saranno i nomi? Vediamo quando ci sarà il tempo. Ci sono tanti problemi in cantiere, appena sarà possibile ci riuniremo di nuovo, mi auguro anche nella prossima settimana”, specifica Tajani, che ribadisce: “Il primo appuntamento è quello delle elezioni marchigiane, dove noi lealmente sosterremo il candidato Acquaroli”, aggiungendo che “Forza Italia farà degli accordi che annunceremo nei prossimi giorni, per allargare il consenso del nostro movimento politico, che contiamo essere determinante nel successo del presidente uscente”. “D’Attis in pole per candidatura in Puglia? Non abbiamo parlato di candidati. Noi offriamo alla coalizione i nomi per alcuni candidati, ma poi è la coalizione insieme che sceglierà quelli che saranno vincenti. Non si tratta di lottizzare le regioni, ma di vincere. Noi abbiamo messo sul tavolo la candidatura di D’Attis, ma ci sono anche altri parlamentari che possono concorrere e hanno consenso sul territorio. Vedremo quello che si farà, ma ancora non abbiamo parlato di nomi“, conclude.