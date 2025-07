Dazi, Fitto: "Sono ottimista, intesa Usa-Ue è interesse reciproco"

“Dazi? Io sono ottimista, nel senso che è auspicabile trovare un’intesa nell’interesse dell’Europa e degli Stati Uniti”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, intervenendo a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti a Roma. “La Commissione Europea – ha aggiunto ha un approccio propositivo e costruttivo per trovare l’intesa. Laddove non dovesse essere trovata, la Commissione Europea metterà in campo le sue contromisure. L’auspicio è che si possa trovare un punto di sintesi e possa trovarsi una risposta positiva in questa direzione, sapendo che è un interesse reciproco e questo rafforzerebbe anche un dialogo tra Stati Uniti ed Europa che in questo momento sarebbe un ottimo segnale”.

Fitto ha poi parlato del nuovo bilancio della Commissione: “Mi piace partire da un dato: c’è un nuovo bilancio con una nuova architettura. Abbiamo una conferma delle risorse sul primo pilastro, pari a 294 miliardi di euro. La parte rivolta allo sviluppo rurale di 87 miliardi di euro è all’interno dei piani nazionali e regionali, in un nuovo fondo, in cui ci sono complessivamente 781 miliardi”.

“Gli obiettivi centrali di questa proposta sono – spiega Fitto – avere maggiore semplificazione e maggiore flessibilità. Semplificazione per poter superare gli aspetti burocratici, che da sempre hanno rappresentato un limite. La flessibilità per aspettare le sfide nuove che abbiamo di fronte nella dimensione globale”, in quanto “non possiamo decidere 7 anni prima come utilizzare le risorse e utilizzarle in un modo immodificabile in un mondo che cambia. Dobbiamo essere in grado di avere quella flessibilità necessaria per spostare in base agli scenari nuovi le risorse in modo efficace. Questo bilancio mette in campo questa possibilità” .