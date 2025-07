Meloni: "Per governo centrale dialogo con parti sociali"

“Il confronto è una delle cifre di questo governo. Io penso che lo abbiamo dimostrato in molte occasioni fin dal nostro insediamento. Qualcuno ci accusa di essere diciamo così sordi alle richieste del sindacato di non saper ascoltare i lavoratori di ignorare addirittura di calpestare i bisogni del Paese reale”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al XX Congresso Confederale della Cisl.”Però la realtà dice qualcosa di molto diverso – aggiunge -. La realtà dice che è stato questo governo a riaprire le porte di quella Sala Verde di Palazzo Chigi cioè il luogo nel quale storicamente si svolgono gli incontri con le parti sociali che qualcuno prima di noi aveva scelto di tenere chiuse. Non si è trattato di incontri vuoti. Abbiamo creduto nel dialogo. Abbiamo dialogato senza pregiudizi con chi non aveva pregiudizi”.