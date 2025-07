Regionali, Salvini: "Per la Lega, squadra che vince non si cambia"

“Alle regionali, non ci sarà nessun problema. E’ un dibattito soprattutto giornalistico, ho le idee chiare, troveremo le soluzioni in tutte le regioni che vanno al voto.” Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’apertura del nuovo ponte che collega il il VI al VII municipio nell’area di Tor Vergata che dal 28 luglio sarà interessata dal Giubileo dei Giovani.

“Non vedo nessun problema. Ognuno avanza le sue pretese. Noi riteniamo che il buon governo della Lega in Veneto sia noto in Europa, non solo in Italia. Quindi squadra che vince non si cambia. Poi ragioniamo con tutti, ma non c’è nessun ultimatum. Ognuno metterà sul tavolo i suoi candidati, noi in Veneto abbiamo amministratori eccellenti. Zaia è uno dei governatori più amati d’Europa, quindi non ho nessun tipo di preoccupazione”.