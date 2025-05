Le dichiarazioni del leader del Carroccio sono arrivate a margine di un evento a Fiumicino

Matteo Salvini ha ribadito il sostegno al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista delle prossime elezioni regionali. “Il buon governo di Zaia è riconosciuto a livello continentale”, ha dichiarato il leader della Lega, sottolineando come il partito abbia formato “una classe dirigente di centinaia di amministratori in tutti i territori”. Salvini si è detto fiducioso nella capacità del centrodestra di individuare “la squadra migliore” per ogni regione al voto. Interpellato sul possibile ruolo di Flavio Tosi, ha replicato: “Dopo Zaia c’è solo Zaia. Sono contento perché Luca sarà protagonista delle prossime elezioni regionali in Veneto”. E ha poi avvertito gli alleati: “Mettere in discussione il buon governo della Lega in Veneto sarebbe ingeneroso”. Le dichiarazioni sono arrivate a margine di un evento a Fiumicino.

