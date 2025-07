Dazi, Salvini: "Chi parla di bazooka non fa un buon servizio alla trattativa"

“Non penso che l’Europa possa infilarsi in una guerra commerciale con Stati Uniti e Cina che la vedrebbe sicuramente perdente. Quindi occorre calma, buonsenso, occorre trattare. Certo che se qualcuno parla di bazooka non fa un buon servizio la trattativa all’Italia e all’Europa”. A dirlo è il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’apertura del nuovo ponte che collega il il VI al VII municipio nell’area di Tor Vergata a Roma che dal 28 luglio sarà interessata dal Giubileo dei Giovani.

“Rido o tremo all’idea che qualcuno si sieda al tavolo con Trump parlando di bazooka. La trattativa finisce male da quel punto di vista lì e spero che sia solo una sciocchezza uscita dalla bocca di qualcuno che aveva caldo”, ha proseguito il vicepremier e leader della Lega. “Una cosa per volta, noi stiamo tutti insieme lavorando perché le imprese italiane non siano danneggiate da questa situazione. Oggi stesso, senza aspettare mille giorni, Ursula von der Leyen potrebbe togliere i dazi che l’Unione Europea impone alle imprese europee. Quindi azzerare il Green Deal, la burocrazia e tutto il resto. Oggi lo può fare la von der Leyen, se non lo fa vuol dire che o non ha capito o è in mala fede”, ha concluso.