Dazi, Sefcovic (Ue): "Tariffe al 30% idea proibitiva, sentirò controparti Usa"

Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic ha parlato della questione dazi che è riesplosa dopo Trump ha reimposto all’Unione europea una linea dura: tariffe al 30% su tutti i beni dal primo agosto. “Come sapete, l’Unione Europea ha affrontato questi colloqui in buona fede e con la massima intensità, quindi, diciamoci la verità, l’idea di un’aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per il commercio reciproco. Restiamo convinti che le nostre relazioni transatlantiche meritino una soluzione negoziata, che ponga le basi per una nuova stabilità e cooperazione, ed è per questo che continuiamo a collaborare con l’amministrazione statunitense e a dare priorità alle soluzioni negoziate secondo la nuova linea del 1° agosto”, ha detto Sefcovic, al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Bruxelles. “Intendo parlare di nuovo con le mie controparti statunitensi più tardi oggi, perché non riesco a immaginare di andarmene senza un vero sforzo”, aggiunge.