Caso Visibilia, difensore: "Il tribunale ci ha dato ragione. Non esplicitate le colpe della società"

“Il tribunale ci ha dato ragione: ad oggi non viene esplicitata la colpa in organizzazione della società Visibilia. Non spiegano i protocolli e le procedure che la società Visibilia avrebbe dovuto implementare e adottare per evitare la commissione dei reati”. Lo dice l’avvocato Giovanni Morgese, difensore della società Visibilia srl, al termine dell’udienza nella quale il tribunale di Milano ha accolto la richiesta delle difese di riformulazione del capo B sulla responsabilità amministrativa degli enti.