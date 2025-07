Dazi, Urso: "Scongiurata guerra commerciale con il negoziato"

“Se l’Europa non avesse seguito la via indicata dal governo italiano oggi saremmo all’escalation di ritorsioni su ritorsioni, una guerra commerciale distruttiva che avrebbe messo in ginocchio le nostre imprese. Fortunatamente abbiamo scongiurato questo e abbiamo indirizzato, giustamente, l’Europa al negoziato, che deve condurre la Commissione europea, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sostenibile per ridurre i dazi ed evitare quelli minacciati”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. “La nostra rotta polare è la realizzazione di un’area euro-atlantica di libero scambio, a dazi zero, nel frattempo abbiamo incentivato la Commissione europea ad aprire subito nuovi negoziati per favorire le nostre imprese nei mercati in crescita”, ha aggiunto il ministro.