Ucraina, Urso: "Imprese italiane sapranno cogliere opportunità ricostruzione"

“Noi stiamo realizzando una serie di partnership, all’interno di un quadro politico e istituzionale, che consentirà alle imprese italiane di cogliere le opportunità della ricostruzione in Ucraina e di legare i destini dell’economia dell’impresa ucraina al nostro Paese”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. “Il fatto che in queste ore migliaia di persone, delegazioni istituzionali, agenzie finanziarie, componenti del governo, imprese, si siano ritrovati a Roma nel momento decisivo, anche per le sorti dell’Ucraina, dimostra la centralità del governo italiano e dell’Italia nei nuovi processi europei e internazionali”, ha aggiunto Urso.